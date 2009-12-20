Ющенко: БЮТ и Партия регионов объединятся после выборов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что БЮТ и Партия регионов объединятся после президентских выборов, независимо от того, кто их выиграет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с жителями Черновцов.

В.ЮЩЕНКО напомнил о том, что эти две политические силы с августа 2008 года при поддержке «северного соседа» вели переговоры относительно объединения в так называемое «кремлевское большинство».

«И это было сделать не так сложно – дайте одному вечную гарантию на премьера, а другому вечную гарантию на президента, и союз состоялся», - сказал Президент, отметив, что это можно было осуществить лишь путем внесения изменений в Конституцию.

Тогда, по словам В.ЮЩЕНКО, он предупредил лидеров БЮТ и Партии регионов, что распустит парламент, если они будут пытаться реализовать подобный сценарий. «Я им сказал, из вашего курятника ничего не выйдет, потому что этот вопрос в моих руках», - отметил Глава государства.

«Но и сейчас, что бы вы имели в виду, союз ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧА - это союз, который будет, и в котором не нужно сомневаться – только состоятся президентские выборы», - подчеркнул он.

При этом В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что этот союз состоится, независимо он результатов президентских выборов. «Я-то выиграю выборы, но даже при этих обстоятельствах БЮТ и Партия регионов с колоссальной поддержкой извне будут работать над тем, чтобы создать конституционное большинство – потому что это лучший способ, гарантирующий вечное присутствие тех и других», - отметил Президент.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что Ю.ТИМОШЕНКО принимала участие в Оранжевой революции для того, чтобы заполучить власть: «Я объясню вам, для чего Юлия Владимировна стояла у меня за спиной на Майдане, потому что для Юлии Владимировны интересна одна тема – где ты будешь завтра. Майдан - это был лучший способ для ТИМОШЕНКО прийти к власти».