Гриценко: хватит ползать на коленях в Москве

Кандидат на пост Президента Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, убежден, что Президент и премьер не должны на коленях выпрашивать низкую цену газа для олигархов

Как сообщает пресс-служба политика, об этом А.ГРИЦЕНКО заявил в эфире украинского бизнес-канала.

По его словам, Украина имеет избыток энергоресурсов и в ближайшем будущем может отказаться от закупки газа извне.

Он убежден в необходимости провести объективную ревизию газодобывающей отрасли и “ответить на вопрос: кто, где, какой объем газа добывает и кому продает”.

«Нас ожидает море открытий», - прогнозирует А.ГРИЦЕНКО и считает, что собственного газа, вместе с тем, что Украина может получать как плату за транзит через свою ГТС, полностью хватит для покрытия нужд государства.

При этом А.ГРИЦЕНКО призывает прекратить «ползать на коленях в Москве или другой столице Президенту и премьеру, договариваясь о цене газа для частного бизнеса».

Он информировал, что объем собственного газа в Украине составляет свыше 20 млрд. кубометров, а также подчеркнул важность разведывания и использования газовых запасов на морских шельфах.

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО напомнил об утраченных объемах газа, которые получала Украина от России как плату за транзит: «Я хочу напомнить, что в 2004-2005 годах мы получали в наш баланс за транзит дополнительно 24-25 миллиардов кубометров газа. Но, начиная с 2006 года, мы начали получать 8-9 миллиардов».

А.ГРИЦЕНКО предлагает умножить эти утраченные возможности на цену газа и подсчитать, «сколько стоило нашему государству допущение на внутренний рынок РосУкрЭнерго и УкрГазЭнерго».

Это вопрос, убежден А.Гриценко, должен стать предметом для расследования в правоохранительных органах, ведь «к этим компаниям имели отношение конкретные люди на высоких государственных должностях, фамилии которых известны».

При этом А.ГРИЦЕНКО ожидает, что после выборов Генпрокуратура и СБУ даст надлежащую правовую оценку событиям в газовой сфере, а новоизбранный глава государства – всесторонне будет способствовать данному процессу.