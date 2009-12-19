Посол: Турция готова принимать украинцев без виз

Турецкая сторона готова принимать украинцев без виз в случае, если Украина согласится на аналогичный шаг.

Об этом в статье для газеты «Зеркало недели» (№ 50 (778) от 19-25 декабря 2009 г.) заявил посол Турции в Украине Ахмет Бюлент МЕРИЧ.

«Нынешний визовый режим не устраивает ни одну из двух сторон. Мы искренне верим, что применение виз для наших граждан не отвечает духу дружбы между нашими странами. Турецкая сторона готова к немедленному отказу от виз, если правительство Украины соответственно согласится пойти на такой же шаг», - утверждает посол.

При этом Б.МЕРИЧ отметил, что на сегодняшний день получение турецких виз украинскими гражданами, желающими посетить Турцию, максимально упрощено.

«Граждане Украины, желающие посетить Турцию с туристической целью, не должны стоять перед дипломатическим или консульским учреждением Турции в Украине. Они имеют возможность получить визу на турецкой границе при прибытии. Более того, граждане Украины платят меньше по сравнению с турецкими гражданами, которые хотят получить украинскую визу», - констатировал он.

По мнению дипломата, получение украинских виз для граждан Турции является существенно более сложным и более дорогим, чем получение турецких виз украинцами.

«Что касается турецких граждан, желающих посетить Украину, им нужно готовить ряд документов, обращаться в дипломатическое или консульское учреждение Украины в Турции и ожидать результата несколько дней. Сборы, которые нужно оплатить, выше тех, что платят украинцы при въезде в Турцию», - отметил посол.