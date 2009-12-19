Литвин просит не мотать из него душу глупыми обвинениями

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что не имеет никакого отношения к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом он заявил в эфире телеканала Интер.

Он подчеркнул: «я не имел и не имею никакого отношения к этой огромной авантюре, которая обернулась трагедией не только для конкретного человека, для семьи, а и большим провалом и изоляцией для Украины».

Он подчеркнул, что не собирается реагировать на обвинение экс-майора Николая МЕЛЬНИЧЕНКО по этому поводу. Он подчеркнул, что «есть решение суда, которое надо исполнять по этому поводу, а на каждый чих я не собираюсь реагировать».

В.ЛИТВИН также добавил, что «если выпускают с подобными обвинениями (речь идет об Н.МЕЛЬНИЧЕНКО – УНИАН), то это означает, что у меня растет поддержка людей».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что следствие должно ответить на ряд вопросов, в том числе по чьему поручению, и при чьей поддержке осуществлялся негласный контроль за кабинетом Президента Украины, где проводятся экспертизы пленок и «по чьей установке и кто их монтировал».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что «на все эти вопросы должно дать ответы следствие и не стоит из человека мотать душу этими глупыми бездоказательными обвинениями».

Отвечая на вопрос, правда ли, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, как заявила пресс-секретарь В.ЛИТВИНА Ольга ЧЕРНАЯ, обращался в их штаб с предложением проплатить деньги за молчание, глава ВР заявил, что он не собирается «заниматься этой мышиной возней».

В тоже время добавил, «мы заявляем только то, что соответствует истине».