Тимошенко отменила свою поездку в Харьков

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в связи с неблагоприятными погодными условиями отменила свою поездку в Харьковскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер-министр должна была вылететь в Харьков в 9 часов утра. Однако из-за очень сильного снегопада аэропорт Харькова не принимает самолеты.

При этом журналисты из пула главы правительства прибыли в Харьков, поскольку вылетели на час раньше, чем должна была вылететь Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, премьер планировала принять участие в открытии новой электроподстанции в Харькове и посетить завод «Электротяжмаш». Кроме того, она была намерена вручить жителям города Балаклея ордера на жилье, а также побывать в областном лицее «Одаренность» в Харькове.