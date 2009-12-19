Сегодня зажгут огни главной елки страны

Сегодня, 19 декабря около 16.30 планируется торжественно зажечь огни главной новогодней елки страны.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, праздник «Елка новогодняя, зажгись огнями!» начнется на Майдане Незалежности в 15.30.

Планируется, что гостей города и киевлян поздравят Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По информации заместителя председателя КГГА Виталия ЖУРАВСКОГО, в праздничном театрализованном действе примут участие артисты эстрады продюсерского центра «Music Motors», ансамбль «Червона калина», трио «Три кольори», детский театр танца «Планета music», популярный эстрадный певец Алекс ЛУНА, заслуженная артистка Украины Анжелика РУДНИЦКАЯ и другие исполнители. Завершится праздник фейерверком.

Как сообщал УНИАН, во время монтажа главной елки Украины было использовано около 500 натуральных елок. Высота ели составляет 35 метров. Для тематического художественного оформления елки разработано новый светодиодный дизайн и новая компьютерная программа. Запланировано, что елка будет украшать Майдан Незалежности практически до конца января 2010 г.