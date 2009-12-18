Ульянченко говорит, что в «Декларацию бедной Золушки» никто не поверит

Команда нынешнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО уверена в его победе на выборах главы государства.

Как сообщили УНИАН в штабе кандидата в президенты В.ЮЩЕНКО, об этом в интервью «Комсомольской правде в Украине» заявила глава Секретариата Президента, председатель политсовета «Нашей Украины» Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

«ЮЩЕНКО победит! Он это знает, он говорил это в 2004 году и говорит сейчас. И это не пустые слова: в этом убеждены я и наша команда. И этого не может не произойти, потому что украинский народ - умный и сознательный», - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Говоря о политических технологиях, направленных против В.ЮЩЕНКО, В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что, к сожалению, черный пиар – это часть предвыборной кампании. «Лично мне хотелось бы, чтобы соревновались идеи, программы, чтобы они были направлены на утверждение демократии, Украинского государства, а не на раскол», - сказала глава СП.

В то же время она отметила, что люди уже не реагируют на грязные технологии в политике. «Можно выдумать «Декларацию бедной Золушки», но я не убеждена, что в это поверят граждане. Как не верят они и в то, что в одних фракциях олигархи - это враги народа, а в других олигархи - это же лучшие друзья народа», - заметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

При этом она отметила, что люди вспомнят, кто является эффективным лидером, и перечислила достижения В.ЮЩЕНКО в должности премьера. «Виктору ЮЩЕНКО удалось ввести гривню. Будучи премьером, он не имел большинства в парламенте. Но он пришел в Раду с законом об оптовом рынке электроэнергии, который позволил навсегда забыть о «веерных» отключениях», - напомнила глава СП.

«Тогда же были выплачены пенсии, зарплаты, отказались от бартера. Это было непросто - отменить 1130 постановлений за один день! Я знаю, какие волны поднимались, в том числе и в этом помещении (Секретариате Президента), потому что бартер был спасением для экономики Украины. А после этого страна получила бюджет, расплатилась с долгами - и с 2000 года начался рост экономики страны», - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Кроме того, В.УЛЬЯНЧЕНКО заявила, что не видит большой трагедии в изменениях в команде Президента.

«Кадровая политика - вопрос сложный. Одно дело, когда люди стоят на Майдане и за твоей спиной - команда союзников. Другое дело, когда эти люди пересаживаются в кресла госслужащих, - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО. - Не всегда человек, попадая на должность, может до конца выполнить задачи, которые ставит Президент, - либо не хватает профессионализма, либо мешают собственные амбиции и интересы».

По ее словам, возможно, это оставляло серьезные шрамы на сердце самого Президента, потому что В.ЮЩЕНКО - человек моральный, порядочный, и для него расставаться с людьми было тяжело. «Сегодня Петр ПОРОШЕНКО вернулся в команду, и это свидетельствует о том, что дело - не в личных чувствах. Команда в боях будет закаляться, и это нормально», - сказала она.