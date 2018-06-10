Упразднят ли политреформу?

Конституционный суд занялся рассмотрением закона об ограничении его прав на пересмотр изменений Конституции, принятых в ходе пакетного голосования 8 декабря 2004 года в обмен на третий тур президентских выборов.

Очевидно, что рассмотрение Конституционным судом данного закона тянет за собой возможность пересмотра самой политреформы. Возможна ли сегодня отмена политреформы? УНИАН поинтересовался мнением политиков и политологов.

Анатолий Матвиенко, народный депутат (НУ): Я не буду подписывать никаких документов относительно отмены политреформы Решение Конституционного суда, каким бы оно не было, лично я буду уважать. Но понятно, что пересмотр данного закона автоматически связан с возможностью рассмотрения другого депутатского представления – о конституционности политреформы.

Я считаю, что шаг, который был сделан 8 декабря 2004 года, был шагом осознанным, хотя и вынужденным. Крутить политическую историю назад? Такого прецедента демократическая политика не знает. Потому я лично не буду подписывать никаких документов относительно отмены политреформы.

Считаю, что нужно идти путем последующего изменения Конституции в части построения в треугольнике „Президент–Верховная Рада–правительство” баланса власти. Должен быть выписан мощный механизм противовесов, взаимодействия и взаимного контроля, а также механизм ответственности – за вмешательство в несвойственные конкретному властному институту функции и за качественное выполнение собственных функций, чего сейчас в Конституции нет. Также обязательно должны быть внесенные изменения относительно децентрализации власти, местного самоуправления – законопроект, который я инициировал в прошлом парламенте.

Мы должны понять, что парламентская республика, к которой неправовыми шагами государство толкают антикризисная коалиция и БЮТ, является прямой дорогой к диктатуре, поскольку в Украине сегодня нет политически структурированного общества. А предпосылкой такой структуризации является смешанная форма государственного строя – парламентско-президентская республика, где нет кого-то одного главного, а есть триада. А поскольку сила власти определяется силой самого слабого звена, то мы должны не ослаблять одну ветвь, усиливая другую, потому что от этого власть в стране только ослабляется, а выстроить равновесие.

Для того, чтобы такие изменения в Конституцию внести, нужна, в первую очередь, договоренность в рамках триады. Потом – создание экспертной группы со сбалансированным пропорциональным представительством профессионалов, которые не выполняли бы политический заказ, а выписали этот баланс противовесов и взаимодействия. Дальше – создание конституционной комиссии в Верховной Раде, которая рассматривает этот проект изменений к Конституции и выносит их на рассмотрение парламента, который (по согласию КС) их утверждает, и – мы живем в демократическом государстве. Нужно будить общественное мнение, которое подтолкнет политических лидеров к такому пути, потому что углубление нынешнего кризиса – это путь к хаосу.

Дмитрий Выдрин, народный депутат (БЮТ), политолог: У Президента нет желания отменять политреформу Думаю, что с вероятностью 90% отмены политреформы не будет. По двум фундаментальным причинам. Во-первых, у Президента нет соответствующего желания. Я имею в виду его внутреннее желание, поскольку возле Президента сегодня есть группа влияния, которая пытается подтолкнуть его к отмене политреформы, и эти люди сегодня нередко выступают не только спикерами Секретариата Президента, но и самого Президента. И потому создается впечатление, что у Президента есть такое желание, хотя, по моему мнению, это не отвечает действительности. А вторая причина заключается в том, что отмена реформы де-факто невозможна, поскольку „точка выбора” пройдена. Политическую реку уже нельзя повернуть назад. Речь может идти лишь о совершенствовании реформы, о чем, собственно, сегодня и говорит Президент. Как известно, если с каким-то процессом нельзя бороться, то нужно его возглавить. Думаю, что теперь Президент будет последовательным сторонником не отмены реформы, а процесса ее продолжения и завершения, в частности в части увеличения полномочий местных органов власти.

Сейчас полномочия более-менее пропорционально разделены между ветвями власти. Следующий этап реформы будет заключаться в том, что центр будет делиться властью с регионами. Этот этап будет тяжелым, но очень важным. На местах не будет начальников в виде администраторов, власть получат представители общества.

Не думаю, что Конституционный суд сегодня вдруг, после 4-месячной бездеятельности, станет тем органом, который все решит. Кроме того, это иллюзия, что Президент сегодня потерял все полномочия. Несколько дней назад я встречался с бывшим президентом Польши Квасневским, и он сказал, что даже в конце своей президентской каденции имел меньшие полномочия, чем имеет сегодня украинский Президент, и при этом сумел обеспечить процветание страны, встепление ее в НАТО и ЕС.

Вадим Карасев, политолог, директор Института глобальных стратегий: „Сговор на двоих” между ПР и БЮТ лишает коммунистов и социалистов „золотой акции” Я не думаю, что политреформа будет отменена в буквальном смысле. Упразднить политреформу невозможно по определению, поскольку конституционные изменения уже вступили в действие как положения Конституции, а упразднить Конституцию не может никто. Реформа будет продолжаться ради совершенствования Конституции. Можно упразднить реформу, продолжая ее, выстраивая более четкий баланс между ветвями власти и отдельными институтами. Причем конституционные изменения должны осуществляться не путем принятия парламентом законов, а в результате обсуждения в рамках Конституционной комиссии. И в этом смысле политическая реформа в той своей части, которая имела целью исключительно перераспределение власти в направлении от Президента к парламенту и Кабмину, может быть отменена.

Относительно механизма реализации таких последующих изменений, то в первую очередь может быть признан неконституционным ряд положений закона о Кабинете министров. Во-вторых, может быть признана неконституционной процедура принятия закона о политической реформе. В-третьих, могут быть признаны неконституционными отдельные положения политреформы.

Таким образом, решение Конституционного суда не упразднит политреформу как таковую, но откроет возможность осуществления новой конституционной реформы. И над этой реформой будут вынуждены работать и политики, и эксперты, и законодатели – и не только в рамках парламента, а в рамках широких конституционных собраний или комиссий. Шанс на это не 100%, но он есть. И этот шанс зависит от ряда факторов, в том числе от того, как будет действовать Президент, как будет действовать блок „Наша Украина”, БЮТ, что скажет Конституционный суд, каково будет соотношение политических сил, каковы будут последующие мотивы действий политических элит.

Если политические силы увидят, что в результате политической реформы, а затем и принятия ряда законов, которые уточняют полномочия основных институтов власти, исполнительная (и не только исполнительная) власть монополизирована одной политической силой, и гарантии для собственной политической перспективы уменьшаются, то политические игроки могут сгруппироваться против партии-монополиста ради возобновления определенного баланса.

Не случайно прозвучали заявления Александра Мороза и Адама Мартынюка относительно возможности отмены Конституционным судом ряда положений закона о Кабинете министров. Это свидетельствует, что в „сговоре на двоих” между БЮТ и Партией регионов, не заинтересованы не только Президент и „Наша Украина”, но и малые политические игроки, которые теряют свое „право золотой акции”. Сейчас формируется дополнительное поле для маневра не только для малых партий-союзников Партии регионов по коалиции, а для Президента и пропрезидентских сил – и в парламенте, и за его пределами.

Продолжение конституционной реформы даст возможность создать для Украины Конституцию как модель общественного договора, а не пакт парламентских элит, которые ситуативно проводят регулярные политические размены и перераспределение власти между собой.

Если же ситуация будет все дальше заходить в тупик, в том числе и вокруг конституционных изменений, то возможна актуализация вопроса досрочных выборов как способ выйти из ситуации политического клинча.

Кость Бондаренко, политолог, руководитель Института проблем управления им. Горшенина: Отмена политреформы означала бы провозглашение диктатуры Я не вижу пока еще никаких антиконституционных действий со стороны власти, таких как, скажем, переворот или узурпация власти. Закон о том, что Конституционному суду запрещается отменять изменения в Конституцию, хоть и является нонсенсом, однако не является антиконституционным. У нас и кроме данного закона есть много нонсенсов – закон об оппозиции (принятый в первом чтении), которого нет негде в мире, кроме Канады; закон об императивном мандате, чего тоже нет негде в мире (однажды в 1923 году в Чехословакии была введена норма об императивном мандате, а в 1926-ом отменена как недемократическая); закон о Президенте, который хотят принять, – еще один нонсенс. Закон о запрещении КС ревизовать политреформу имеет свою логику: в свое время КС признал политреформу такой, что не противоречит основным нормам законодательства, принципам национальной безопасности и не нарушает права граждан. И упомянутый закон – своеобразное напоминание КС его же позиции.

Может ли Президент упразднить политреформу? Как когда-то говорил один из спикеров парламента: „Верховный Совет может все!” Президент у нас тоже теоретически может все. Но если говорить о целесообразности такого шага, то Президент тем самым поставит под сомнение и свою легитимность. Напомню, что Оранжевая революция имела два правовых следствия. Первый – внедрение политреформы, второй – третий тур президентских выборов и признание Ющенко Президентом. Если отменяется политреформа, которая была условием третьего тура, то по тому же принципу нелегитимным можно признать третий тур выборов. Потому Президент трижды подумает, прежде чем пойти на такой шаг.

Кроме того, политреформа была нужна не столько для ограничения полномочий Президента, как для установления системы балансов и противовесов в обществе. А такая система зависит не от того, совершенна реформа или несовершенна, а от того, есть ли желание договариваться у Президента, премьера и спикера. Теперь ни одна сторона не демонстрирует такого желания найти компромисс.

Ющенко сам все потерял. Ему нужно было больше интересоваться властью, возможностями в пределах данных ему полномочий. Тем более, что даже по закону о Кабмине у Президента не стало меньше полномочий, уменьшилось лишь число ходов для маневра. В конечном итоге, у него были полтора года для того, чтобы продемонстрировать, кто в украинском доме хозяин. Он этого не сделал.

Для того, чтобы отменять политреформу, нужны очень весомые основания. Во-первых, должно быть соответствующее общественное мнение. Сегодня социология показывает, что граждане разделились на три группы: треть поддерживает политреформу, треть не поддерживает, а треть не определилась. В таких условиях очень рискованно принимать решение. Другой аспект – внешняя поддержка. На сегодня Президент этой поддержки не имеет. Ющенко потерял кредит доверия со стороны своих прежних союзников, в частности, со стороны США и ЕС, и отмена политреформы может натолкнуться на непонимание Запада, в частности со стороны такой институции, как Венецианская Комиссия, которая в свое время признала политреформу правомерной.

Если бы политреформа была отменена, Президенту пришлось бы провозгласить себя диктатором, ведь решение об отмене политреформы должно быть одобрено Верховной Радой, – ни одна ветвь власти не может в одностороннем порядке принимать судьбоносные для государства решения. Хотя в нашей стране, кажется, и Шевченковский райсуд может решать судьбу государства.

У Президента есть два действенных органа – Секретариат и СНБО, благодаря которым он может очень успешно руководить государством. Он не является английской королевой. С другой стороны, ему нужны менеджеры, которые могли бы умело использовать существующие полномочия, стратегически мыслить и выстраивать многоходовки, а не просто реагировать на выпады со стороны оппонентов. Возможно, нужны радикальные кадровые перестановки, в результате которых люди, которые его уже неоднократно „подставляли”, в частности те, кто определяет сегодня линию поведения Президента в отношениях с Кабмином и Верховной Радой, ушли бы в отставку.

Галина Ключковская