Василий Онопенко: На Пасенюке свет клином не сошелся

У нас недавно публично перессорились руководители еще одной ветви власти, которая до сих пор демонстрировала относительно миролюбивый характер существования. В начале декабря председатель Верховного Суда Василий Онопенко обратился с письмом в Совет судей административных судов Украины с просьбой неотложно принять решение о рекомендации досрочно освободить Александра Пасенюка от должности председателя Высшего административного суда. К этому прилагался список “грехов” господина Пасенюка. Высший админсуд назвал обвинениям голословными и сказал, что председатель Верховного Суда прибег к пиар-технологиям. Потом председатель ВСУ и председатель ВАСУ обменялись парой громких обвинений, а затем Совет судей административных судов Украины отклонил предложение председателя ВС Василия Онопенко досрочно освободить председателя Высшего административного суда Александра Пасенюка, срок пятилетних полномочий которого заканчивается 24 декабря этого года, и высказалась за его повторное переизбрание. Мы задали несколько вопросов председателю ВСУ Василию Онопенко.

СУДЬЮ ЗВАРИЧА НА ДОЛЖНОСТЬ НАСТОЙЧИВО ПРОБИВАЛ ПАСЕНЮК Василий Васильевич, СМИ назвали ваш конфликт с председателем ВАСУ господином Пасенюком “судебной войной”. Для чего вам эта война нужна?

На самом деле все, что сейчас сделано мною как председателем Верховного Суда в отношении Александра Пасенюка как председателя Высшего административного суда, как раз и направлено на обеспечение конституционного статуса судебной власти и ее правового духа. Нет никакой войны – ее и не может быть в принципе. Есть стремление добиться утверждения в деятельности ВАСУ, а прежде всего – в деятельности его председателя, принципа законности. Нормальной и правильной является ситуация, при которой суд способствует утверждению законности. К сожалению, сложилась иная ситуация, которая ввиду допущенных Александром Пасенюком нарушений требует приведения деятельности ВАСУ в соответствие с законом. Это парадокс, но это так! Речь идет не о каком-то одном мелком нарушении, а о системных, многочисленных и грубых нарушениях, которые уже нанесли вред судопроизводству, а потенциально – могут привести к вообще непредсказуемым последствиям, в частности и с избирательным процессом.

И эти нарушения установлены не мной лично – тогда можно было бы обвинить меня в субъективности. Они установлены рабочей группой, которая состояла из судей Верховного Суда, Высшего административного суда, Высшего хозяйственного суда, апелляционных и местных судов, членов Совета судей Украины, специалистов ГСА, которые на протяжении нескольких месяцев в 2007, 2008 и 2009 годах изучали состояние организации и осуществления судопроизводства в нескольких административных судах, в том числе в ВАСУ. Только последняя справка о таком изучении, в которой отражены недостатки и нарушения в организации судопроизводства в ВАСУ, превышает 200 страниц. Судьи со стажем, которые начинали свою судебную деятельность еще во времена Советского Союза, были просто поражены организацией работы ВАСУ. Вывод президиумов Верховного Суда и Совета судей Украины был однозначным и категорическим: состояние организации деятельности ВАСУ и осуществление его председателем своих полномочий неудовлетворительны.

Члены президиума констатировали, что Александром Пасенюком нарушается законодательно установленная процедура подбора кадров для административных судов, создана возможность для его противоправного влияния на процедуру избрания и назначения судей. О результатах такой кадровой политики председателя ВАСУ свидетельствует, в частности, пример с Игорем Зваричем, которого на должность председателя Львовского апелляционного административного суда настойчиво пробивал Александр Пасенюк, несмотря на категорические возражения Секретариата Президента, тогдашний глава которого Олег Рыбачук возвращал Пасенюку материалы, указывая, что установлены обстоятельства, исключающие такое назначение. Такой же отказ был и относительно Петра Черепия, которого Пасенюк «проталкивал» на должность председателя Ивано-Франковского окружного административного суда. Сейчас против него также расследуется уголовное дело. Подобной была ситуация с двуся судьями одного из районных судов Львовской области – СБУ информировала, что в их действиях усматриваются признаки служебного злоупотребления и контрабанды, я категорически отказываю в назначении одного из них председателем суда, готовлю документы для привлечения к ответственности, а затем выясняется, что они успешно пошли на повышение: по представлению председателя ВАСУ стали судьями апелляционного административного суда. То же по Киеву: в отношении судьи одного из районных судов окружной квалификационной комиссией рассматривается вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности, а он по предложению руководителя ВАСУ становится судьей Киевского апелляционного административного суда. Разве это не система соответствующей кадровой политики?

Эксперты, к которым мы обращались, считают, что не стоило сейчас делать резких движений, дискредитирующих судебную систему. И что эти все ваши претензии, которые касаются внутреннего устройства ВАСУ можна было бы решить в непубличной, конфиденциальной обстановке.

В апреле 2009 года решением президиумов Верховного Суда и Совета судей Украины председателю ВАСУ было рекомендовано устранить недостатки в организации ВАСУ, которые привели к системным нарушениям закона и препятствуют выполнению судом своих задач по осуществления правосудия. Был определен срок такого устранения – до 1 сентября этого года. 13 ноября состоялось совместное заседание указанных президиумов по этому вопросу, на котором было констатировано, что Александр Пасенюк не выполнил требований закона и ряда положений апрельского постановления, не принял действенных мер по устранению недостатков. Более того, продолжал действовать незаконным путем, что привело к возникновению новых серьезных угроз для правосудия, в том числе для обеспечения законности проведения выборов Президента. То есть Александр Пасенюк не использовал предоставленную ему возможность кардинальным образом исправить ситуацию, не смог обеспечить реализацию своих полномочий в соответствии с законом, вообще поставил под сомнение законность деятельности ВАСУ.

И потому нельзя согласиться с вашим выводом, что мое, как вы сказали, резкое движение по досрочному освобождению Пасенюка от должности – это дискредитация судебной системы. Судебную систему дискредитирует не поднятие вопроса о персональной ответственности руководителя одного из высших специализированных судов, а его деятельность, которая не отвечает закону. Возможно, и в самом деле мой шаг достаточно резок, неординарен. Но он, во-первых, абсолютно обоснован и опирается на закон, во-вторых, адекватен сложившейся ситуации. Достаточно зайти на веб-сайт Верховного Суда и ознакомиться с текстом постановлений совместных заседаний президиумов Верховного Суда и Совета судей Украины от 3 апреля 2009 г. №7 и от 13 ноября в 2009 г. №47, а также с моим обращением в Совет судей административных судов от 3 декабря этого года, чтобы в этом убедиться.

А решать эти вопросы в конфиденциальной, непубличной плоскости – невозможно, поскольку это не вопрос сугубо, как вы отметили, «внутреннего устройства ВАСУ». Это вопрос законности его деятельности, прямо и непосредственно касающейся каждого, кто обратился за защитой своих прав в административный суд. Кстати, сразу же после подписания и направления своего обращения в Совет судей административных судов я связался по телефону с Александром Пасенюком, сообщил ему о своем решении и передал ему копию своего обращения. В день рассмотрения этого обращения Советом судей админсудов я пришел на его заседание и в присутствии Александра Михайловича откровенно объяснил, почему считаю, что он должен быть незамедлительно освобожден от должности. Если бы это касалось личных отношений Онопенко–Пасенюк или каких-то политических интриг, то, безусловно, это можно было бы решать непублично. Но это вопрос дела – это вопрос осуществления правосудия.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПАСЕНЮКА НЕ КАТАСТРОФА ДЛЯ СУДА Как вы прокомментируете то, что Совет судей админсудов вопреки вашей позиции поддержал господина Пасенюка на должности председателя ВАСУ?

Давайте правильно расставим акценты.

Первое. У Александра Пасенюка 22 декабря этого года истекает срок пребывания на должности председателя Высшего административного суда. Он был назначен на эту должность указом Президента от 22 декабря 2004 года, в тот же день вступившим в силу. Согласно ч. 5 ст. 20 Закона «О судоустройстве Украины» председатель суда назначается сроком на 5 лет. То есть 22 декабря этого года истекает предусмотренный законом срок пребывания Александра Пасенюка на должности председателя ВАСУ. Этот срок не может продлить никто – ни Президент, ни председатель Верховного Суда, ни сам Пасенюк, ни кто-либо другой. Таким образом, с 23 декабря 2009 года Александр Пасенюк перестает быть председателем ВАСУ. Это ясно и однозначно гласит действующее законодательство.

Но это не значит, что ВАСУ как государственный орган останется без легитимного руководства и что завершение административных полномочий Пасенюка - катастрофа для этого высшего суда. Отнюдь. Закон «О судоустройстве Украины» регулирует такую ситуацию. В частности, ч. 5 ст. 41 предусмотрено, что при отсутствии председателя высшего специализированного суда (истечение полномочий у председателя означает, что юридически и фактически председателя нет) его обязанности исполняет первый заместитель председателя суда, а при его отсутствии – один из заместителей председателя этого суда в соответствии с распределением обязанностей. Следовательно, 23 декабря руководство ВАСУ по закону должно перейти к первому заместителю председателя ВАСУ Николаю Сирошу, или же при его отсутствии (отпуск, больничный, командировка и тому подобное) – к одному из других заместителей. ВАСУ будет функционировать в абсолютно легитимном режиме.

Второе. Обращаю внимание на то, что перед Советом судей административных судов я поднял вопрос о досрочном освобождении Александра Пасенюка от должности председателя ВАСУ. Фактически всего за две недели до окончания его полномочий. Согласитесь, что это существенный момент. Многие говорили мне, что нужно просто дождаться окончания полномочий Пасенюка на должности председателя и все решится само собой. Но я был убежден, что этот вопрос, особенно ввиду тех угроз законности проведения выборов Президента, которые возникли из-за отхода ВАСУ при рассмотрении избирательных споров от правовых принципов осуществления правосудия, нужно решать незамедлительно.

Третье. При этих обстоятельствах для принятия предлагаемого мной решения не хватило всего пяти голосов. И этому есть свое объяснение, о чем я говорил членам совета судей перед голосованием. Абсолютно все они пришли в админсуды по представлению Александра Пасенюка. Многие из них были назначены председателями и заместителями председателей судов опять же по представлению Пасенюка. Поэтому им в чисто человеческом, психологическом плане было нелегко проголосовать против него, даже если они соглашались с моими аргументами. И это, в известной мере, можно понять. Говорю «в известной мере», потому что считаю, что определяющим при таких решениях все-таки должны быть интересы дела, интересы государства, а не личные интересы. Кроме того, «сработали» и другие факторы субъективного характера.

Вместе с тем, понимая все нюансы принятого Советом судей админсудов решения, я с уважением отношусь к нему. Такова на данном этапе позиция большинства членов этого органа судейского самоуправления. Более того, она будет учтена мной при решении вопроса о назначении нового председателя ВАСУ. При наличии рекомендации Совета судей админсудов я, как председатель Верховного Суда, обязан буду рассмотреть кандидатуру Александра Пасенюка. Хотя и сегодня убежден, что лучшим и для административного судопроизводства, и для правосудия в целом, и лично для Пасенюка было бы назначение на должность председателя ВАСУ другого человека, который был бы в состоянии эффективно и, главное, в соответствии с законом организовывать деятельность ВАСУ, вывести его деятельность и развитие всего административного судопроизводства на новый уровень. Убежден, что все, кто знает реальное состояние дел в административном судопроизводстве и объективно его оценивает, хорошо понимают, что Пасенюку это не по силам.

Я СЧИТАЛ И СЧИТАЮ, ЧТО В ГОСУДАРСТВЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ТРЕХ, ЧЕТЫРЕХ ИЛИ БОЛЬШЕ СУДЕБНЫХ СИСТЕМ Может быть, это их ответ на ваши попытки “притеснить” административную юстицию?

А что, такие попытки были? Назовите хотя бы одну... Интересно было бы услышать хоть раз что-то конкретное. Распространяемый тезис о том, что Онопенко выступает против административных судов, не что иное, как спекуляция тех, кто хотел бы «царствовать» в сфере административного судопроизводства, использовать его возможности на свое усмотрение. Кстати, и Пасенюк на заседании Совета судей административных судов пробовал защищаться с использованием этого тезиса.

Я никогда не выступал против административных судов, не пытался «устранить» административную юстицию. Более того, я был среди тех, кто вводил административное судопроизводство в Украине. Именно тогда, когда я был председателем парламентского комитета по правовой политике, в нем готовился и им рекомендовался к принятию Кодекс административного судопроизводства, который является основой этого судопроизводства, с которого на законодательном уровне все началось.

Действительно, я неоднократно критиковал то, каким путем и какими средствами развивается административная юстиция. Я считал и считаю, что в государстве не может быть трех, четырех или больше судебных систем, а может быть лишь одна. Я указывал и буду указывать на изъяны и нарушения закона в организации деятельности административных судов, как, например, в случае с Александром Пасенюком.

Я убежден, что полная автономизация специализированных судов – это разрушение единства судебной системы Украины и крах правосудия. Такая автономизация нужна лишь для личного возвышения, незаконного влияния на решение дел. Почему в такой автономизации также заинтересованы определенные политики, которые разными способами стимулируют эти процессы? Очень просто – разъединив судебную систему, разбив ее на отдельные части, намного легче накинуть на нее веревку, чтобы потом водить, как дойную корову, и иметь от этого соответствующую выгоду.

Именно с этой целью, по убеждению одного из известных и серьезных украинских политиков, действует созданная устойчивая группа наделенных политической властью лиц, которая с использованием законодательных и других возможностей системно уничтожает судебную систему. В ее арсенале – проталкивание неконституционных законодательных предложений, организация дискредитации судебной власти, преследования отдельных ее представителей. Все это делается с откровенным цинизмом, дерзостью, применением незаконных методов. Сейчас эта группа временно переключилась на системное уничтожение прокуратуры.

Процесс внедрения административной юстиции в Украине проходит непросто. Но административные суды должны функционировать. Административное судопроизводство нужно совершенствовать, развивать. И по-настоящему способствует этому совсем не тот, кто на словах болеет за админсуды, а на деле своими незаконными действиями и решениями в сущности добивает их. Прошу прощения, но справедливая конструктивная критика и действенное решение ключевых проблем – это намного более эффективные средства, чем битье себя в грудь и выставление себя патриотом административной юстиции.

СВЕТ КЛИНОМ НА ПАСЕНЮКЕ НЕ СОШЕЛСЯ Начиная с 2006 года господин Пасенюк возглавил судебную коллегию, которая рассматривала жалобы на решение ЦИК. И говорят, что эта коллегия, возглавляемая Пасенюком, действовала профессионально и беспристрастно...

Вы не совсем точны в своем вопросе. Насколько мне известно, не было да и в принципе не могло быть единой коллегии судей ВАСУ, которая бы рассматривала все жалобы на решения, действия или бездеятельность ЦИК. Таких коллегий, которые действовали в разном составе, образовывалось много. Так есть и в ходе нынешнего избирательного процесса.

Если речь идет о жалобе на установление ЦИК результатов парламентских выборов 2006 года, то судебную коллегию по ее рассмотрению действительно возглавлял Пасенюк. Но я не могу каким-то образом оценивать с правовой точки зрения принятое тогда судебное решение, поскольку оно сразу вступило в законную силу, было окончательным и Верховным Судом не пересматривалось.

Скажу лишь о том, что в ВАСУ есть много профессиональных судей, которым по силам решать самые сложные судебные дела, вырабатывать правовые позиции кассационного суда, готовить рекомендации и разъяснение по актуальным вопросам административного судопроизводства. Это, кстати, свидетельствует о том, что есть из кого выбрать и председателя суда, что, образно говоря, свет клином на Пасенюке не сошелся.

Чего в действительности сегодня очень недостает ВАСУ, – это надлежащей организации его деятельности на правовых принципах. А это, особенно в период становления ВАСУ да и административной юстиции в целом, определяющим образом зависело от председателя ВАСУ. Считаю, что Пасенюк на этом посту не использовал уникальной возможности для создания того административного суда, каким он является в цивилизованных государствах и каким он предполагался в Украине.

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ ПРАВОСУДИЯ – ЭТО ВЛИЯНИЕ НА НЕГО Некоторые издания видят в сегодняшнем конфликте с Пасенюком лишь борьбу за кресло лица, которое может определить победу будущего Президента. Говорят, вы пытаетесь освободить Пасенюка именно из-за того, что юридическое влияние в Блоке Юлии Тимошенко перешло к Андрею Портнову... Вы действительно “потеряли влияние”?

Из ваших вопросов складывается впечатление, что вы работаете пресс-секретарем у этого политика и сделали его «мерилом всех вещей». Но давайте по порядку.

Во-первых, у меня нет личного конфликта с Александром Пасенюком. Я не перехожу на личное там, где речь идет о служебном, о государственном.

Во-вторых, председатель ВАСУ не является лицом, «которое может определить победу будущего Президента». Председатель ВАСУ – это должностное лицо, которое лишь соответствующим образом должно организовывать роботу ВАСУ по рассмотрению дел, в том числе возможного дела по жалобе на установление ЦИК результатов выборов Президента. При этом никоим образом не вмешиваясь в рассмотрение таких дел. Если председатель ВАСУ в составе коллегии рассматривает определенное дело, даже в качестве председателя в ней, то он выступает лишь как судья – административных полномочий в отношении своих коллег-судей в таком случае он не имеет.

Если же председатель суда (любого, в т.ч. и самого высокого) вступает в какие-либо договоренности с политиками, обещает им содействие в решении конкретных избирательных дел, позиционирует себя как лицо, определяющее чью-то победу или поражение на выборах, – то это очевидный отход от принципов судопроизводства. А если он для этого принимает определенные меры с использованием властных полномочий, – то это уже вмешательство в осуществление правосудия, превышение должностных полномочий.

Нет в нашем государстве должностного лица, которое устанавливает победителя выборов. Есть избиратели, которые своим волеизъявлением определяют самого достойного из кандидатов, есть ЦИК, который устанавливает и объявляет результаты выборов, есть ВАСУ, который определяет законность установление Центризбиркомом результатов выборов. Поэтому не нужно ни преувеличивать чьи-то полномочий (в т.ч. суда), ни их приуменьшать. И не нужно на себя перетягивать то, что не отнесено к твоей компетенции по закону. Недавно отечественные юристы и политики были поражены очередной некомпетентностью руководства ВАСУ, которое 4 декабря через свою пресс-службу сообщило обществу, что, оказывается (цитирую), «именно на ВАСУ возложена обязанность установления результатов волеизъявления».

А что касается моего юридического влияния в БЮТ, то признаюсь честно – я его действительно потерял. И произошло это больше трех лет назад, когда я был избран председателем Верховного Суда и перестал быть народным депутатом Украины. С тех пор я занят исключительно проблемами Верховного Суда и судебной системы в пределах тех полномочий, которыми наделен законом. К сожалению, значительные усилия и много времени приходится тратить не на конструктивное развитие и совершенствование правосудия, а на защиту судебной системы от политических и иных влияний. Мне уже приходилось не раз говорить о том, что наибольшая проблема для отечественного правосудия - неправомерное политическое влияние на него, попытки приручить суд, разрушить судебную систему. Кто же там внутри определенной политической силы борется за свое влияние – мне не интересно. Главное, чтобы это влияние не выходило наружу и не угрожало правосудию.

Над интервью работала Лана Самохвалова