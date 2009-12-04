В ВАСУ ответили на обвинения главы ВСУ

В Высшем административном суде Украины (ВАСУ) называют голословными обвинения председателя Верховного Суда Украины Василия ОНОПЕНКО в адрес председателя ВАСУ Александра ПАСЕНЮКА.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении Высшего административного суда Украины, “прежде всего, отмечаем то, что все обвинения председателя ВАСУ Александра ПАСЕНЮКА в неподобающем исполнении и превышении своих полномочий, нарушении Конституции и законов Украины являются необоснованными, а подобные заявления – голословными”.

В ВАСУ считают, что В.ОНОПЕНКО сделал попытку превратить выяснение отношений с Высшим административным судом Украины и его руководством в открытый политический конфликт, который не может не вызвать обеспокоенность накануне выборов, поскольку ставит под угрозу законность осуществления правосудия. “Напомним, именно на ВАСУ возложена обязанность установления результатов народного волеизъявления. А, значит, подрывая авторитет ВАСУ, господин ОНОПЕНКО умышленно ставит под сомнение и легитимность избирательного процесса, и его результаты”, - говорится в заявлении.

Кроме того, авторы заявления считают, что факты, изложенные в обращении, являются надуманными. “Обвинив председателя ВАСУ в нарушении законодательства Украины, руководитель ВСУ не смог привести четкую аргументацию, ограничившись общими фразами и цитированием очень заангажированного постановления совместного заседания Президиума Верховного Суда Украины и Президиума Совета судей Украины полугодичной давности», - говорится в заявлении.

В ВАСУ отмечают, что можно только догадываться, что заставило “такого авторитетного юриста, каким является господин ОНОПЕНКО, прибегнуть к методам пиар-технологий”, пойти на искажение фактов и провокацию конфликта между Верховным Судом и административными судами страны. Авторы заявления отмечают, что в любом случае такая позиция председателя Верховного Суда недопустима в демократическом обществе, поскольку ставит под угрозу исполнение ВАСУ своих конституционных обязанностей и может негативно отразиться на обеспечении судебной защиты избирательных прав граждан, ходе избирательного процесса и на установлении результатов выборов.

В то же время Высший административный суд Украины заявляет, что давление на суд и попытки навязать ему свою волю существенного не повлияют на работу ВАСУ. ”Судьи Высшего административного суда Украины всегда действовали и будут действовать исключительно в рамках Конституции и законов Украины, защищая права человека и гражданина», - заверяют в суде.

Как сообщал УНИАН, В.ОНОПЕНКО обратился с письмом в Совет судей административных судов Украины с просьбой безотлагательно принять решение о рекомендации досрочного освобождения А.ПАСЕНЮКА от должности председателя Высшего административного суда Украины.

В.ОНОПЕНКО, проанализировав осуществление административного судопроизводства в Украине, делает вывод о неспособности А.ПАСЕНЮКА должным образом осуществлять полномочия председателя ВАСУ и обеспечивать организацию деятельности этого суда в соответствии с законом.

В частности, по словам В.ОНОПЕНКО, во время изучения организации и осуществления судопроизводства в ВАСУ выявлены многочисленные случаи нарушения председателем этого суда требований Конституции Украины, Закона «О судоустройстве Украины», Кодекса административного судопроизводства Украины и других законов.