Пасенюк посочувствовал Онопенко и готов его поддержать

Большинством голосов Совет судей административных судов Украины отклонил предложение главы Верховного Суда Украины Василия ОНОПЕНКО досрочно уволить председателя Высшего административного суда Александра ПАСЕНЮКА, срок пятилетних полномочий которого заканчивается 24 декабря этого года, и высказался за предложение о повторном переизбрании нынешнего председателя ВАСУ.

Об этом пишет газета «Зеркало недели» (№48, 12-18 декабря).

Как отмечает издание, впервые в истории судебной системы страны два руководителя такого ранга вступили в перепалку. На прошлой неделе В.ОНОПЕНКО обратился к Совету судей административных судов (ССАС) с призывом уволить А.ПАСЕНЮКА.

Однако в прошлый понедельник судьи отклонили предложение В.ОНОПЕНКО досрочно уволить А.ПАСЕНЮКА.

Также большинством голосов Совет судей админсудов высказался и за предложение о повторном переизбрании нынешнего председателя ВАСУ, оказав своему главе существенную моральную поддержку и продемонстрировав умение противостоять в условиях жесточайшего политического давления на админсуды, отмечает «Зеркало недели». Теперь судьба А.ПАСЕНЮКА, согласно условно действующему порядку назначения председателей высших судов и до принятия закона о назначении судей на административные должности, будет зависеть от Совета судей Украины.

Не секрет, продолжает газета, что «в последние годы политика все больше вмешивается в работу судебной власти. Нередко именно в партийных штабах решают, каким образом и на каких основаниях назначать и снимать того или иного судью или председателя суда. Понятно и то, что разные политические силы в преддверии безвластия в ВАСУ будут бороться за влияние на этот орган».

Как рассказал изданию А.ПАСЕНЮК, против него лично и против ВАСУ ведется информационная война, цель которой - если не ликвидировать админюстицию как таковую, то, по крайней мере, «приручить», что особо актуально в контексте надвигающихся на страну выборов Президента Украины и того, что ВАСУ - единственный судебный орган, решающий споры относительно подсчета ЦИК результатов выборов.

Сегодня, напоминает «Зеркало недели», все громче звучат заявления о том, что, несмотря на формальное завершение 24 декабря полномочий А.ПАСЕНЮКА, глава ВАСУ должен исполнять свои обязанности до того момента, пока не будет избран новый председатель. Об этом уже заявили представители разных политических сил.

«Я прогнозирую, что действующий глава ВАС до инаугурации нового Президента не будет сменен», - считает народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ.

«Вопрос об избрании нового судьи руководителем Высшего админсуда - это вопрос не ближе 2010 года, когда будет принят закон, определяющий государственный орган, который будет осуществлять эти полномочия (назначение глав судов)», - согласен с ним член Партии регионов, первый вице-спикер Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Сам А.ПАСЕНЮК убежден, что в интересах правосудия - прекратить выяснение отношений между первыми лицами судебной системы.

«Думаю, что Василию ОНОПЕНКО тоже тяжело: он вынужден лавировать между политическими силами, пытаясь сохранить независимость судебной системы. Несмотря на все эмоции, мы готовы поддержать его в этом. Увлекшись же переделом сфер влияния, мы можем потерять слишком многое», - заявил он «Зеркалу недели».