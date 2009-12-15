Ульянченко: отсутствие бюджета – катастрофа для страны

Президента Украины тревожит ситуация с бюджетом. Об этом в интервью представителям днепропетровской прессы сегодня сообщила глава Секретариата Президента Вера Ульянченко

«То, что Украина до Нового года не имеет бюджета – это катастрофа для страны», - заявила Ульянченко.

Она отметила, что в руках коалиции есть все инструменты бюджетного процесса – свой премьер, спикер, даже председатель бюджетного комитета, - однако до сих пор нет ни бюджета, ни хотя бы бюджетной резолюции. «Создается впечатление, что правительство заинтересовано в бюджетном хаосе», - отметила Ульянченко.

Глава СП обратила внимание на то, что непринятие бюджета может поставить под сомнение и финансирование выборов. В этом контексте она напомнила, что доработки требует и закон о выборах, ведь в действующей редакции он создает возможности для фальсификаций.

«Кроме того, тревогу вызывает тот факт, что украинское общество за год не услышало ни одного отчета о выполнении бюджета, особенно учитывая, что средства распределяются правительством в ручном режиме», - прибавила она.

Ульянченко также констатировала, что сегодня власть в Украине разбалансирована. «В государственном механизме нужно провести капитальный ремонт», - подчеркнула Глава СП. Она также отметила, что «в украинском парламенте есть много неукраинской элиты, которая работает на неукраинский интерес» и осудила попытки политических элит раскалывать общество перед выборами, спекулируя на вопросах языка, политики безопасности и тому подобное.

Ульянченко отметила то, что Виктор Ющенко как Президент делает все для объединения украинской нации, развития нашего языка, духовности, свободы слова и выбора. Она также напомнила о достижениях Ющенко еще в должности премьера – в частности заметила, что именно он спас Украину от дефолта, отменил бартерные схемы, выплатил долги населению и провел ряд реформ. «И он никогда не говорил, что кто-то мешает ему работать», - подчеркнула глава Секретариата Президента.