В БЮТ родилась идея: «заземлить» программы кандидатов

Народный депутат Украины (фракция БЮТ), уполномоченный депутатского объединения «За Харьковщину!» Александр ФЕЛЬДМАН призывает харьковских политиков ставить перед приезжающими в регион кандидатами на пост Президента Украины конкретные задачи и реальные проблемы, разрешение которых улучшит жизнь людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, кроме этого А.ФЕЛЬДМАН призвал местных политиков отказаться от использования административного ресурса, фальсификаций и «черного пиара» в ходе избирательной кампании.

В частности, депутат считает, что кроме организации избирательных штабов, каждый харьковский политик должен думать еще и о том, чтобы систематизировать проблемы Харькова, донести их до своих кандидатов и добиться четкой позиции по решению ключевых проблем города и области.

«Программы кандидатов нужно «заземлить» на уровне региональных и городских проблем, чтобы люди могли голосовать не за «предвыборные флажки», а за конкретные предложения», – убежден А.ФЕЛЬДМАН.

По словам депутата, было бы хорошо, если бы каждый из кандидатов на пост Президента Украины, приезжая на Харьковщину, не рассуждал «в общем», а давал четкий ответ на вопрос - что конкретно он сделает на посту президента для Харькова и харьковчан?

А.ФЕЛЬДМАН считает, что каждый регион и каждый город в Украине имеют такое же право на адресный подход к решению своих проблем, как и «профильные» категории избирателей, к которым апеллируют сегодня кандидаты – «автоперевозчики» «селяне», «вкладчики» и т.д.

В то же время, по его словам, депутаты от БЮТ такую работу уже проводят, и что в скором времени соответствующие «харьковские предложения» будут адресованы кандидату на пост Президента Юлии ТИМОШЕНКО.