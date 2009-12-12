Ющенко: кредиты МВФ уйдут на газ, а долги останутся детям и внукам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что правительство пытается получить от Международного валютного фонда очередной транш кредита для погашения долгов за газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на торжествах по случаю присвоения Тернопольскому государственному техническому университету статуса «национального».

В.ЮЩЕНКО отметил, что только что из Вашингтона вернулась правительственная делегация, которая просила 2 млрд. 300 тыс. долларов для того, чтобы рассчитаться с долгами за газ.

При этом Президент в очередной раз раскритиковал правительство за привлечение большого количества кредитов. Он напомнил, что только в проекте бюджета на следующий год правительство предлагало предусмотреть 22 млрд. грн. на обслуживание процентов по кредитам. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что эти долги придется отдавать детям и внукам.

Как сообщал УНИАН, в номере от 10 декабря с.г. американское издание The New York Times, ссылаясь на данные, полученные от официального представителя МВФ, опубликовало информацию о том, что МВФ отложил до завершения президентских выборов предоставление Украине последнего – четвертого – транша кредита в размере 3,5 млрд. дол. США.

11 декабря, комментируя эти информацию, вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ заявил, что вопрос о выделении Украине четвертого транша кредита МВФ находится на стадии подготовки к рассмотрению Советом директоров фонда.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд в ноябре 2008 года принял решение о предоставлении Украине двухлетней программы кредитования stand-by на сумму около 16,4 млрд. дол. С 2008 года Украина получила уже три транша кредита МВФ на общую сумму 12 млрд. дол.