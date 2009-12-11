Ющенко выразил соболезнования Президенту Турции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил соболезнования Президенту Турецкой Республики Абдулаху ГЮЛЮ по поводу гибели горняков в результате аварии на шахте в провинции Бурса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

«В этот печальный для Турции день от имени народа Украины и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам и семьям погибших», - говорится в телеграмме главы Украинского государства.

Как сообщает Би-Би-Си, в результате взрыва газа на шахте в Турции погибли 19 горняков. Взрыв произошел на глубине более 200 м, образовался завал породы и вспыхнул пожар.