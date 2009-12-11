Освобожденная "Ариана" пока не двинулась с места

В Службе внешней разведки (СВР) заявляют, что сегодня преждевременно говорить о порте следования освобожденного из пиратского плена судна “Ариана”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Службы внешней разведки Украины.

“Сегодня еще преждевременно говорить о каком-то конкретном порте следования судна, как это было сделано в некоторых комментариях, а также о других деталях операции на ее завершающем этапе, поскольку она осуществлялась СВР Украины в конфиденциальном режиме с применением разведывательных сил и средств”, - отметили в пресс-службе.

В СВР сообщили, что по состоянию на 11 декабря на судне «Ариана» продолжаются регламентные работы по возобновлению его жизнедеятельности. Рядом с судном находится фрегат ВМС США. Члены его команды доставили на «Ариану» около 20 бочек легкого горючего, используемого для питания дизель-генератора, который питает средства связи и системы жизнеобеспечения.

Американские военнослужащие также доставили на судно в необходимом количестве продукты питания и питьевую воду. Членам экипажа оказана неотложная медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

По оценкам механика и капитана судна, основной двигатель не поврежден, и при наличии горючего судно может двигаться. Однако шипчандерные компании боятся доставлять горючее в район стоянки «Арианы» из-за угрозы захвата их судов пиратскими группировками. В связи с этим Служба внешней разведки Украины принимает меры для содействия судовладельцу в доставке тяжелого горючего и решения других вопросов.

Что касается появления сообщений и комментариев о внесении части выкупа за освобождение судна некоторыми кандидатами в президенты Украины и о решающей роли отдельных деятелей в положительном завершении переговорного процесса, то в Службе внешней разведки отметили, что все это “далеко от истины, вводит в заблуждение общественность, наносит вред имиджу государства и не способствует доведению операции до логического завершения и освобождению других украинских граждан, которые еще находятся в пиратском плену”.