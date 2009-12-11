Тимошенко: я слишком хорошо знаю украинских политиков

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не намерена расставаться со своей косой.

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью "Левому берегу".

Отвечая на вопрос, зачем ей президентство, учитывая, что это - тяжелый для женщины труд, не жалко ли ей себя, Ю.ТИМОШЕНКО призналась: "Конечно, жалко. Бывает, хочется отдохнуть подольше, поспать…, вернуться к утренним пробежкам по лесу, с собаками поиграть… Да, правда, жить полноценной жизнью, своей жизнью. С другой стороны, я слишком хорошо знаю всех украинских политиков, особенно баллотирующихся в президенты. Зная их моральные, интеллектуальные качества, я не могу оставить на них страну. Это все равно, что пройти мимо, когда какой-то преступник девушку насилует… Понимаете, нельзя оставлять на их руках прекрасную девушку, Украину, чтоб они ее, не дай Бог, не изнасиловали".