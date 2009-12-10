Тарасюк считает заявление ЕНП по выборам в Украине очень тактичным

Лидер Народного Руха Украины Борис ТАРАСЮК называет заявление Европейской народной партии (ЕНП) для украинских СМИ по выборам Президента в Украине очень тактичным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Бонне, где проходит конгресс ЕНП.

«Считаю, что это заявление является тактичным и не вмешивается во внутренние дела Украины», - сказал он.

Лидер Народного Руха отметил, что в тексте документа не указывается фамилия кандидата в Президенты, которого должны были бы поддержать проевропейские политические силы Украины. При этом Б.ТАРАСЮК добавил, что фамилия Юлии ТИМОШЕНКО вспоминается в контексте преодоления экономического кризиса как фамилия человека, способного справиться с его вызовами.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря генсек ЕНП выступил с заявлением партии для украинских СМИ, в котором, в частности, содержится призыв к демократическим политическим силам Украины консолидировать и поддержать наиболее сильного демократического и проевропейского кандидата, который выйдет во второй тур выборов.