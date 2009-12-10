Ощущаете ли вы свою близость с СССР?

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО убежден, что за последнее время в смысле гражданской идентификации Украина сделала серьезный шаг вперед.

Такое мнение он выразил в ходе парламентских слушаний «Национальная идентичность в Украине в условиях глобализационныхх вызовов: проблемы и пути сохранения», сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

«Украина достигла достаточно высокой степени гражданской идентичности, однако сегодня более важным вопросом становится национальная самоидентификация», - сказал вице-спикер.

Он отметил, что согласно результатам социсследования “Украинского демократического круга”, проведенного по заказу Института политики, в 2002 году 49% опрошенных гордились тем, что они являются гражданами Украины, в 2007 году таких было 65%.

Важнейшим, по мнению Н.ТОМЕНКО, является то, что гордость за принадлежность к статусу гражданина Украины была выше 50% во всех регионах Украины.

На вопрос: ощущаете ли вы свою близость, скорее, с Советским Союзом, чем с Украиной?, в 2002 году «да» сказали 39%, а в 2007 – 34%. «Поэтому, речь идет о серьезном шаге на пути к общественному восприятию украинского государства как собственного государства», - сказал он.

Однако вопрос национальной идентичности, убежден вице-спикер, более сложный и многомерный и требует серьезной, как государственной, так и общественной, информационной и других видов деятельности. «Важными факторами остается информационная политика. В этом контексте чрезвычайно важной является конкурентность нашего культурного продукта в информационном мире», - отметил Н.ТОМЕНКО.