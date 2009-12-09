Тимошенко призывает европейские страны объединиться

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает все европейские страны объединиться для борьбы с последствиями мирового финансового кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая на первой пленарной сессии Конгресса Европейской народной партии.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что мировой кризис довольно сильно отразился на экономике Украины и, учитывая то, что все страны пострадали от кризиса, для борьбы с его последствиями необходимо прилагать совместные усилия.

«Мы можем быть партнерами для того, чтобы политику, которая сегодня ожидается народами наших стран, чтобы политику, которая будет эффективна для народов наших стран, мы делали вместе – страны успешные, которые имеют рыночную социальную экономику, которые готовы к таким вызовам, и страны, которые сегодня проходят путь становления и довольно четко видят все проблемы и недостатки в организации экономической и социальной жизни», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что борьба с кризисом укрепляет экономики стран.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что объединить усилия по борьбе с кризисом можно на базе Европейской народной партии.

«Я знаю, что нашей стране придется еще пройти тяжелый путь становления, но важно, чтобы большая семья Европейской народной партии как всегда ощущала ответственность не только за свои страны и за свою команду, а еще и за те страны, которые проходят тяжелый путь становления демократии. Я хочу поблагодарить всех вас за то, что Украина от всех вас имела именно такую поддержку, причем поддержку действенную в самые сложные этапы нашей жизни. И я хотела бы, чтобы вы и дальше следили за развитием демократии в странах с переходной экономикой и переходной демократией, и чтобы вы могли всегда подставить свое плечо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к участникам Конгресса ЕНП.

Она отметила, что всю команду ЕНП объединяет дух доверия. «Дух доверия к нашему сотрудничеству, к делу, которое мы делаем вместе и еще доверие к нашему общему президенту, который, мне кажется, был именно той консолидирующей силой в нашей большой политической семье», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.