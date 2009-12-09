Гриценко ждет сюрпризов 17 января

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО призывает украинских граждан на выборах главы государства дать шанс эффективному и нравственному человеку руководить страной и отстаивать интересы людей.

“Сегодня в Украине не существует политологов или аналитиков, способных спрогнозировать результаты выборов 17 января”, - говорится в переданном УНИАН пресс-службой А.ГРИЦЕНКО заявлении политика.

По словам кандидата в Президенты, “все процессы в стране, и в экономике, и в политике, которая в последнее время свелась к взаимообвинениям, скандалам и потрясениям, развиваются нелинейно”.

“Если традиционно можно было прогнозировать какие-то результаты в зависимости от вложенных в рекламу денег, контактов со СМИ, то сейчас это невозможно, - убежден А.ГРИЦЕНКО. – Например, один кандидат имел весной рейтинг 13%, потом вложил миллионы долларов в рекламную кампанию, а рейтинг вместо роста упал до 5%. Другой кандидат вложил сотни миллионов, развесил по стране сотни тысяч билл-бордов, организовал сотни концертов, а прирост рейтинга 0. Такое нелинейное развитие событий будет продолжаться до завершения выборов”.

По его мнению, в сознании людей сегодня также происходят серьезные изменения, они начинают осознавать свою ответственность за принятое решение.

“Больше половины граждан разочарованы в тех, кто руководил страной на протяжении 5 последних лет. Некоторые факты являются красными карточками для этих политических лидеров. Например, перевыборы мэра Киева показали, что кандидаты от трех ведущих политсил, те, кого поддерживали ЮЩЕНКО, ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ, вместе набрали всего 30% голосов избирателей, пришедших проголосовать в этот день. Напоминаю, явка на выборы тогда составила около 50% граждан”, - отметил политик.

Он уверен, что “никто не может спрогнозировать, как себя поведут люди, которые сегодня не хотят идти на выборы или собираются проголосовать против всех”. По словам А.ГРИЦЕНКО, ни один из кандидатов также не может сказать, что его поддерживает хотя бы половина украинцев. Поэтому выборы 17 января, подчеркнул он, могут принести сюрпризы.

“17 января - это тот момент, когда власть полностью зависит от народа. Пять лет до этого народ зависел от власти и следующие пять лет также будет зависеть от нее. Именно поэтому выборы главы государства могут стать хорошим сюрпризом для власти и шансом для 46 миллионов граждан снести ее мирным путем. Я хочу, чтобы общество дало шанс другому, более эффективному и нравственному человеку, руководить страной и отстаивать их интересы”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.