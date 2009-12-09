Кому выгодны заявления Мельниченко (мнения экспертов)

Эксперты считают, что заявления бывшего охранника экс-Президента Украины Леонида КУЧМЫ Николая МЕЛЬНИЧЕНКО выгодны тем, кто хочет роспуска Верховной Рады.

Такое мнение они высказали в ходе экспертного опроса, проведенного Институтом Горшенина.

Как сообщили УНИАН в институте, в опросе они попросили украинских политиков и политологов прокомментировать значимость заявления Н.МЕЛЬНИЧЕНКО относительно того, что он назвал Владимира ЛИТВИНА заказчиком убийства Георгия Гонгадзе.

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что в последнее время в украинском политикуме развернулась «травля» спикера парламента В.ЛИТВИНА. «Я не думаю, что это связано с избирательной кампанией и с президентскими амбициями ЛИТВИНА – они у него достаточно скоромные, и вряд ли он может претендовать на какой-то серьезный результат. В то же время, мне кажется, что заявления МЕЛЬНИЧЕНКО могут привести к десакрализации парламента, к полной потере парламентом авторитета, к разбалансированию его работы. Они (заявления) дают козыри в руки тем, кто хотел бы поскорее распустить парламент», - считает К.БОНДАРЕНКО.

По его мнению, заявление Н.МЕЛЬНИЧЕНКО может способствовать выстраиванию некой цепочки: в парламенте собрались одни преступники. «Сейчас можно акцентировать внимание на ЛОЗИНСКОМ, на «деле педофилов», привязать еще ЛИТВИНА, - это будет дополнительная аргументация для населения на случай, если парламент будет распущен», - отметил политолог. Он считает, что заявления Н.МЕЛЬНИЧЕНКО сознательно или не сознательно - «это один из элементов общей кампании по подготовке общественного мнения к нелегитимному роспуску Верховной Рады».

По мнению эксперта, заявление Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, хочет он сам того или нет, сегодня лежит в русле избирательной кампании Президента Виктора ЮЩЕНКО. «Завтра Президент просто выступит с заявлением и скажет: раз у нас такой парламент – во-первых, нет большинства, во-вторых, парламент не хочет принимать Конституцию, в-третьих, там сидят одни преступники – давайте их поменяем на других людей. Заявление МЕЛЬНИЧЕНКО лежит как раз в этой плоскости», - уверен К.БОНДАРЕНКО.

В свою очередь президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ отметил, что, с точки зрения информативности, заявление Н.МЕЛЬНИЧЕНКО не ново. «Но, в любом случае, я думаю, МЕЛЬНИЧЕНКО играет определенную политическую роль, которая сводится к тому, что он своими заявлениями и акцентами подыгрывает тем политическим силам, которые пытаются использовать старую матрицу: старый режим в качестве инструмента предвыборной политической борьбы», - отметил эксперт.

«Не является, наверное, откровением то, что на этих выборах уже было много попыток навязать в качестве главной темы политической дискуссии изучение преступлений, нарушений и прочее старого режима. Здесь можно вспомнить и тему, связанную с арестом ПУКАЧА, и трагедию Гонгадзе, и отравление Виктора ЮЩЕНКО. Я думаю, что МЕЛЬНИЧЕНКО где-то встроен в эту игру», - считает А.ЕРМОЛАЕВ. По мнению политолога, В.ЛИТВИН в данном случае - скорее символическая фигура, которая олицетворяет старый режим, поэтому спекуляция на его имени, спекуляция на недоказанных судом фактах является лишь элементом предвыборной гонки.

«В таких случаях всегда нужно искать ответ на вопрос: кому это выгодно? Мое мнение - действующему Президенту и его команде. Я думаю, что лично для Н.МЕЛЬНИЧЕНКО это последняя попытка как-то закрепиться на политическом уровне, потому что все предыдущие попытки неудачны. Но, мне кажется, он вряд ли сможет повлиять на ход выборов. Тема «старый режим – новый режим» не срабатывает», - сказал А.ЕРМОЛАЕВ.

Народный депутат Украины, заместитель главы фракции «Блок Литвина» Олег ЗАРУБИНСКИЙ полагает, что мотивом заявления Н.МЕЛЬНИЧЕНКО было желание привлечь к себе внимание. «Они прошли уже по целому ряду кандидатов, прося денег за свои услуги. Кстати, некоторые от них были и у нас. Но когда они денег не получили, они решили очередной раз старую заезженную пластинку проиграть, чтоб кто-то к ним попросился. Может быть, кому-то они будут нужны, может быть, они еще раз что-то заработают. Вот и все. Цель была как раз та, что вы мне позвонили, еще кто-то позвонил. Как будто бы они являются игроками, как будто они нужны. Но они никому не нужны», - сказал О.ЗАРУБИНСКИЙ.

Кроме того, народный депутат Украины от БЮТ Сергей ВЛАСЕНКО считает, что, независимо от мотивов Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, его действия крайне неправильны. «Я свято убежден в том, что ни один человек не может быть назван преступником до вступления в законную силу приговора. Касается ли это заказчиков убийства Гонгадзе, касается ли это судьи ЗВАРЫЧА, касается ли это кого-либо еще. Но, к сожалению, у нас нет этой минимальной правовой культуры. А потом мы удивляемся, почему у нас происходит то, что происходит», - отметил он.

Депутат сказал, что ему сложно говорить о мотивах Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. «Но это крайне неправильно в любом случае. Точно так же неправильно разглашение тайны следствия, точно так же неправильно голословное обвинение в адрес кого-либо до решения суда», - сказал С.ВЛАСЕНКО.