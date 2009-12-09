У Ющенко видят перелом избирательной кампании

На сегодняшний день «Наша Украина» проанализировала и возобновила работу всех своих местных ячеек и готовится к местным и парламентским выборам, поскольку все кандидаты в президенты заявили о роспуске парламента сразу после президентской кампании. Об этом заявили Председатель политсовета «Нашей Украины» Вера Ульянченко та глава Центрального исполкома «Нашей Украины» Роман Бессмертный на встрече с президентом Европейской Народной Партии Вильфредом Мартенсом.

Встреча прошла в рамках Уставного съезда ЕНП, который проходит 9-10 декабря в Бонне (Германия), сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко. Также на встрече присутствовал заместитель Главы Секретариата Президента Украины Андрей Гончарук.

«У «Нашей Украины» понятная и четкая идеология и партия не скрывает свою позицию по всем ключевым вопросам, в частности по вопросам энергообеспечения, евроинтеграции, языка», - заметила глава политсовета партии Вера Ульянченко и подчеркнула, что любая европейская партия должна не скрывать свою позицию, а демонстрировать ее открыто.

Во время встречи Ульянченко также заметила, что на сегодняшний день рано предрекать результаты президентских выборов в Украине, поскольку сейчас наблюдается перелом кампании и рост рейтинга Ющенко. «Именно вокруг действующего Президента и кандидата в президенты Ющенко сплачивается тот электорат, который хочет сохранить в Украине свободу и кому дорога демократия», - сказала она.

Также глава политсовета «Нашей Украины» считает, что те кандидаты в президенты, которым небезразлична судьба Украины и которые исповедуют европейский курс, должны поддержать Ющенко. «Позиция действующего Президента четкая: наш дом – это Европа», - отметила она.

Кроме того, Вера Ульянченко и Роман Бессмертный передали от председателя партии Виктора Ющенко приветствие Вильфреду Мартенсу и уверенность в том, что он будет переизбран президентом ЕНП, поскольку этот человек очень много делает для развития демократического движения в Европе.

В свою очередь, президент Европейской Народной Партии приветствовал участие партии «Наша Украина» в съезде ЕНП и выразил убеждение в том, что Украина не свернет с демократического пути в том разнообразии кандидатов, которое есть на сегодня, и сохранит свою свободу, демократию и движение к европейской семье.

«Это была тепла, дружеская и одновременно плодотворная встреча», – сказал, подводя итоги разговора, глава Центрального исполкома «Нашей Украины» Роман Бессмертный. В ходе встречи он также заметил, что «Наша Украина» возродила активную деятельность, и настроена на высокий результат на ближайших выборах. Кроме того, Бессмертный подчеркнул, что сотрудничество «Нашей Украины» с Европейской Народной Партией очень важно в контексте евроинтеграции Украины.