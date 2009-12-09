Давидович советует, как остановить «эту вакханалию»

Экс-председатель ЦИК, заместитель председателя Киевской городской организации «Нашей Украины» Ярослав Давидович выразил надежду, что закон о введении мажоритарной системы выборов на местах будет проголосован парламентом еще в этом году. Об этом сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко .

«Надеюсь, что в парламенте еще есть политические силы со здравым смыслом, которые проголосуют за данный закон», - отметил Давидович.

По его словам, пропорциональная система не только на местном, но и на общегосударственном уровне для Украины не являются достаточно приемлемыми.

«Если на общегосударственном уровне на парламентских выборах мы можем пойти по открытым партийным спискам и, в какой-то мере, сделать более открытыми выборы, то на местном уровне, чтобы проголосовать за тех, кто достоин работать в органах местного самоуправления, бесспорно, нужно знать каждого кандидата лично, а не через закрытые партийные списки», - объясняет эксперт.

Давидович убежден, что перенесение пропорциональной системы с парламентских выборов на местные – абсолютно не приемлемо.

«Остановить эту вакханалию можно лишь только путем возвращения к мажоритарной системе на местах, которая работает в подавляющем большинстве стран, - и достаточно эффективно», - подчеркнул нашеукраинец.