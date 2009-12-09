Стойко призывает сделать выводы из пожара в «Хромой лошади»

Народный депутат, координатор Общественного движения «За Украину!» Иван Стойко призывает провести проверки развлекательных заведений Украины на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности. Об этом он заявил Официальному сайту Общественного движения «За Украину!».

«Трагедия в Перми, которая унесла жизни более 100 человек, вынуждает нас сделать выводы из этого инцидента и принять меры, чтобы подобное не случилось у нас», - отмечает Стойко.

«На сегодня действуют как легальные развлекательные заведения, так и незаконные, - подчеркнул член группы «За Украину!». - В основном это те, которые незаконно занимаются азартной индустрией».

Иван Стойко отмечает, что проверка развлекательных заведений не должна превратиться в очередную волну поборов и взяточничества со стороны контролирующих органов. «Кроме контролирующих мер, нужно провести беседу с руководством развлекательных заведений относительно правил использования пиротехники в закрытых помещениях, ведь именно это повлекло пожар в российском клубе».

Также член группы «За Украину!» выразил соболезнования семьям погибших в следствие трагедии в Перми и выразил надежду, что в будущем такие трагические случаи не повторятся.