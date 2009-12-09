Тимошенко прибыла в Германию
10:20, 09 декабря 2009Политика
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Визит - рабочий
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла с рабочим визитом в Федеративную Республику Германия.
В ходе визита глава правительства проведет встречу с президентом Европейской народной партии Вильфридом МАРТЕНСОМ и примет участие в первой пленарной сессии Конгресса ЕНП, сообщается на Правительственном портале.
Также премьер-министр Украины встретится с президентом Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ.
Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в круглом столе на тему: «Конкурентоспособная Европа».
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