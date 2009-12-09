Тимошенко прибыла в Германию

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла с рабочим визитом в Федеративную Республику Германия.

В ходе визита глава правительства проведет встречу с президентом Европейской народной партии Вильфридом МАРТЕНСОМ и примет участие в первой пленарной сессии Конгресса ЕНП, сообщается на Правительственном портале.

Также премьер-министр Украины встретится с президентом Европейского парламента Ежи БУЗЕКОМ.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в круглом столе на тему: «Конкурентоспособная Европа».