Ющенко о Волыни, татаро-монголах, УПА и возрождении нации

Сегодня в Луцке Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в торжествах по случаю 810-й годовщины Галицко-Волынского княжества и 70-й годовщины образования Волынской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, поздравляя волынян с юбилеем их края, В.ЮЩЕНКО отметил, что Волынь – древнейший украинский край с великим историческим и культурным наследием. «Здесь продолжалось пространство Галицко-Волынского княжества, основанного князем Романом Мстиславичем и королем Даниилом», - сказал он. В.ЮЩЕНКО напомнил утверждение Михаила Грушевского, что после татаро-монгольского нашествия именно Галицко-Волынская Русь оставалась «главным резервуаром украинской государственности и культуры, созданной киевской эпохой». А во времена Богдана Хмельницкого Волынь образовала восемь казацких полков, которые защищали родную землю.

Президент также напомнил, что в новейшей истории Волынская земля создала Украинскую повстанческую армию и явила миру подвиг Колкивской республики. «Волынь – родина многих великих украинцев», – подчеркнул глава государства, среди которых, – поэт и повстанец Даниил Братковский, композитор Игорь Стравинский, историк, политолог, философ Вячеслав Липинский, писательница Елена Пчилка, поэтесса Леся Украинка, историк Агатангел Крымский, физик Стефан Стубелевич, математик Михаил Кравчук, писатель Юрий ПОКАЛЬЧУК. Волыняне по праву гордятся своими земляками-современниками: поэтом, лауреатом Шевченковской премии Василием СЛАПЧУКОМ, правозащитником, президентом Украинского пен-клуба Евгением СВЕРСТЮКОМ, академиком Николаем ЖУЛИНСКИМ, золотым голосом Украины Василием ЗИНКЕВИЧЕМ, краеведом Григорием ГУРТОВЫМ, штангистом Юрием ЛАВРЕНЮКОМ.

Президент отметил, что сегодня Волынь – экономически развитой регион Украины. За последние 5 лет в области появились новые предприятия. По его словам, волынские предприятия сотрудничают с 95 странами мира.

В.ЮЩЕНКО отметил, что экономическое развитие региона является еще одним свидетельством позитивных сдвигов в Украине на протяжении последних четырех лет. В настоящее время, считает Президент, «Волынь живет полнокровной политической, национальной, экономической жизнью».

«Вместе мы достигли многого. Мы сломали систему, которая пренебрегала человеком, держала его в обреченности и беспросветности. В Украине появился – я хочу сказать это с большим убеждением – Гражданин. В Украине – с большой гордостью хочу сказать – возрождается Нация», – сказал глава государства.

В то же время он подчеркнул, что мы не ограничиваемся нынешними ключевыми задачами – вывести людей из бедности и дать надежду на справедливость: «Мы хотим глубинного самоосознания себя как нации: единой, неделимой, с самобытным характером», - подчеркнул он.

В.ЮЩЕНКО во время торжеств также вручил государственные награды и благодарности Президента Украины.