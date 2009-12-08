Сын командира УПА просит думать, где ставить крестик или галочку

В проукраинском лагере есть один человек, являющийся сейчас воплощением украинского идеала, это – действующий Президент Украины Виктор Ющенко. Такое мнение выразил сын Главного командира УПА Романа Шухевича, Герой Украины Юрий Шухевич-Березинский, сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко.

Нынешнюю ситуацию в государстве Шухевич называет очень серьезной: «Сегодня имеем два политических лагеря: один – антиукраинский, второй – проукраинский».

По его словам, когда наступит время голосовать, мы должны четко для себя определить: мы за украинский идеал или за антиукраинский? «Мы должны в первую очередь именно это учитывать, ставя крестик или галочку напротив фамилии кандидата в президенты», - говорит националист.

По мнению Шухевича, Юлия Тимошенко является выразителем антиукраинских интересов.

«Тимошенко доказала это: хоть во время прошлогодних событий в Грузии, хоть во время заключения договоренностей с Москвой за газ. Это человек, который уже давно договорился с российским премьером Путиным, она проводник интересов Москвы в Украине», - заметил Шухевич. Он убежден, что все ее разговоры о защите украинских интересов - чисто предвыборный пиар: «Это все – популизм. Она говорит, а люди верят».