Мороз хочет создать клуб лузеров-контролеров

Кандидат в президенты Украины Александр МОРОЗ готов объединиться для контроля голосов на президентских выборах с теми участниками кампании, которые не выйдут во второй тур.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Ривне, сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ.

А.МОРОЗ подчеркнул, что в первую очередь готов говорить «о совместном мониторинге и контроле на участках с теми, кто не претендует на победу в выборах-2010, для кого нынешняя кампания - это проверка сил и ресурсов, доверия электората».

По его словам, «работать на этом поле с фаворитами гонки нет смысла: они сами заинтересованы в том, чтобы ни один голос не пропал, и поставят очень сильные собственные системы защиты».

А.МОРОЗ при этом добавил: «Хотя, конечно, мы не против объединения со всеми - для защиты от фальсификаций». По его словам, «главное, чтобы были соблюдены принципы честных выборов - отсутствие фальсификаций».