Ющенко едет на Волынь
08:43, 08 декабря 2009Политика
1368 0
«NESTLE», студенты и торжественные мероприятия
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Волынскую область.
Как сообщает официальный сайт Президента, планируется, что в районе Луцка глава государства примет участие в торжественном открытии первой очереди фабрики по производству продуктов питания ОАО «Волыньхолдинг» корпорации «NESTLE» в Украине.
Также в Луцке В.ЮЩЕНКО проведет встречу с преподавателями и студентами Волынского национального университета им. Леси Украинки.
На 14.00 запланированное участие Президента в торжественных мероприятиях по празднованию 70-й годовщины образования Волынской области й 810-й годовщины Галицко-Волынского княжества.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter