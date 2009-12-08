Ющенко едет на Волынь

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Волынскую область.

Как сообщает официальный сайт Президента, планируется, что в районе Луцка глава государства примет участие в торжественном открытии первой очереди фабрики по производству продуктов питания ОАО «Волыньхолдинг» корпорации «NESTLE» в Украине.

Также в Луцке В.ЮЩЕНКО проведет встречу с преподавателями и студентами Волынского национального университета им. Леси Украинки.

На 14.00 запланированное участие Президента в торжественных мероприятиях по празднованию 70-й годовщины образования Волынской области й 810-й годовщины Галицко-Волынского княжества.