Ющенко публично отказался быть премьер-министром у Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не будет премьер-министром, если проиграет президентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Я откровенно хочу вам сказать – премьер-министром я не буду», - отметил Президент.

Он попросил политиков успокоиться и не распространять неправдивые слухи на этот счет. «Я украинец, я не хохол, и хочу сказать твердо и ясно - в интригах с теми силами, которые не работают на Украину, я никогда не был и никогда не буду», - сказал В.ЮЩЕНКО, отвечая на вопрос, отвечает ли действительности информация о его договоренности с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ о том, что он займет должность премьер-министра после победы лидера Партии регионов на президентских выборах.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО заметил, что не будет премьер-министром потому, что останется Президентом.

«Я хочу, чтобы вы поверили моим словам, я самодостаточный в борьбе, если я этой нации выкладываю то, от чего я горю и страдаю, и если нация это поймет и поддержит - я приду, поклонюсь нации и скажу, что каждой клеточкой я буду служить вам”, - заверил В.ЮЩЕНКО.

Вместе с тем, добавил он, “может быть другой ответ - что нация сделает другой выбор”. “Я скажу, что для меня лично это не является трагедией, я думаю, моя семья будет рада», - сказал Президент.