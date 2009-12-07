Ющенко дал Симоненко Героя Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил председателю Счетной палаты Валентину СИМОНЕНКО звание «Герой Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на торжествах по случаю 13-й годовщины Счетной палаты, В.ЮЩЕНКО дал высокую профессиональную оценку роботе В.СИМОНЕНКО в должности руководителя этого ведомства.

Он отметил определяющую роль В.СИМОНЕНКО в становлении этого государственного института.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что именно украинской Счетной палате было поручено осуществлять внешний аудит ОБСЕ.

«Для международных институтов доверие, прозрачность и профессионализм являются определяющими, и у вас это есть», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также заметил, что сегодня Счетной палате доверяют все без исключения украинские институты и политики.

«Это блестящий авторитет, это блестящее становление Счетной палаты», - сказал Президент.

Справка УНИАН. В.СИМОНЕНКО возглавляет Счетную палату Украины с 1996 года.