Ющенко дал Симоненко Героя Украины
"Это блестящий авторитет..."
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил председателю Счетной палаты Валентину СИМОНЕНКО звание «Герой Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, выступая на торжествах по случаю 13-й годовщины Счетной палаты, В.ЮЩЕНКО дал высокую профессиональную оценку роботе В.СИМОНЕНКО в должности руководителя этого ведомства.
Он отметил определяющую роль В.СИМОНЕНКО в становлении этого государственного института.
В.ЮЩЕНКО напомнил, что именно украинской Счетной палате было поручено осуществлять внешний аудит ОБСЕ.
«Для международных институтов доверие, прозрачность и профессионализм являются определяющими, и у вас это есть», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Он также заметил, что сегодня Счетной палате доверяют все без исключения украинские институты и политики.
«Это блестящий авторитет, это блестящее становление Счетной палаты», - сказал Президент.
Справка УНИАН. В.СИМОНЕНКО возглавляет Счетную палату Украины с 1996 года.