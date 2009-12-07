Обращение Януковича к украинскому народу

Кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что кто бы ни стал новым главой государства, он должен прекратить противостояние между политиками.

Об этом идет речь в обращении В.ЯНУКОВИЧА к украинскому народу, текст которого передан УНИАН.

«Кто бы ни стал Президентом, он должен с первого же дня начать засыпать рвы раскола, выкопанные пять лет назад. А те, кто проиграют эти выборы, должны помогать новому Президенту и всем людям, а не мстить за поражение”, - говорится в обращении В.ЯНУКОВИЧА.

Он заметил, что с тех пор, как к власти в Украине пришли нынешние глава государства Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, Украина понесла очень серьезные и ощутимые потери, самая главная из которых - потеря доверия людей к власти. В.ЯНУКОВИЧ заметил, что его тревожит, как после президентских выборов вернуть страну на путь стабильного экономического развития и общественного согласия. “Мои главные соперники, в стремлении во что бы то ни стало получить президентское кресло, упрямо не желают думать о том, как мы будем дальше жить”, - сказал он.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что в 2004 году, во время теледебатов с В.ЮЩЕНКО, ставил ему вопрос: “Как мы дальше жить будем”, однако В.ЮЩЕНКО не ответил.

«Не знаю, о чем думал Виктор Андреевич в тот момент, но, наверное, не об огромной угрозе, которую несут народу Украины гипертрофированные амбиции его ставленицы – Юлии ТИМОШЕНКО”, - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО прожили эти пять лет в ссорах и дрязгах, однако, судя по всему, не собираются изменять свою тактику.

«Если будет продолжаться политика ТИМОШЕНКО, Украина не будет иметь никаких шансов на прогресс», - считает он.

В.ЯНУКОВИЧ обратился с просьбой к украинцам, чтобы те не позволили кандидатам в президенты, которые сеют в обществе ненависть к своим политическим оппонентам, забывать об ответственности, которую они собираются взять на себя.

“Я знаю твердо: для того, чтобы спасти государство, нужно начать, в первую очередь, с объявления окончания эпохи лжи и ненависти в украинской политике”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.