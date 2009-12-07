Акция «Сладкий подарок - горький обман»

8 декабря в 11.00, в Киеве, напротив здания Кабинета Министров Украины (Грушевского, 12/2) Национальный комитет защиты предпринимательства проведет акцию «Сладкий подарок - горький обман».

В рамках акции состоится символическое шествие Дедов Морозов с гигантской «конфетой-обманкой», с целью привлечь внимание государственных органов к процедуре проведения тендера на поставку новогодних подарков.

"Ежегодно Фонд социального страхования по временной потери работоспособности проводит такой тендер, однако в этом году процедура тендера составлена таким образом, что большинство производителей сладостей отказались от участия в конкурсе, потому что не могут выполнить государственный заказ на 4,5 млн. новогодних подарков за месяц - ни один из участников рынка не имеет такие производственные мощности", - утверждают организаторы.

Национальный комитет защиты предпринимательства спросит у власти: «Можно ли считать такой тендер прозрачным и реальным?», «Уверены ли они, что выиграет самый достойный?», «Получат ли наши дети в этом году новогодние подарки?».

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Контактное лицо: Кристина ГУЦАЛОВА.

