Онопенко: никто с креслом главы ВАСУ не родился...

Продлить срок пребывания Александра ПАСЕНЮКА в должности председателя Высшего административного суда Украины “не может никто”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Совета судей административных судов Украины заявил председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО, давая объяснение по поводу своей рекомендации рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий А.ПАСЕНЮКА.

«Неважно, когда истекает срок, то ли 22, то ли 24 декабря – продлить срок не может никто - ни премьер, ни Президент, ни Верховная Рада. Если будут попытки, то это будет незаконное присвоение полномочий. Никто с креслом председателя ВАСУ не родился и с креслом председателя Верховного Суда также никто не уйдет», - сказал В.ОНОПЕНКО.

При этом он заверил, что в его рекомендации «нет ничего политического».

В контексте этого председатель ВСУ напомнил, что первая проверка деятельности ВАСУ состоялась в 2007 году, но через год ситуация не исправилась.

Он отметил, что еще с апреля этого года у него была мысль о досрочном освобождении А.ПАСЕНЮКА от должности, но потом все же было решено еще предоставить время на исправление ситуации. «Но все равно недостатки не были устранены», - сказал В.ОНОПЕНКО.

Он информировал Совет судей админсудов, что А.ПАСЕНЮК, игнорируя действующее законодательство, образовал судебные палаты №1, №2, №3, №4. «Еще не хватало нам палаты номер шесть», - отметил председатель ВСУ.

Кроме того, он отметил, что А.ПАСЕНЮК фактически осуществлял управление ВАСУ «в ручном режиме». «Я считаю, что такие действия являются превышением полномочий председателя суда. таким образом заложена «юридическая мина» под легитимность избирательного процесса», - отметил В.ОНОПЕНКО, добавив при этом, что в такой ситуации должна идти речь о немедленном освобождении А.ПАСЕНЮКА от должности. По убеждению председателя ВСУ, «это кардинально исправит ситуацию, вернет авторитет ВАСУ».

Как сообщал УНИАН, В.ОНОПЕНКО обратился с письмом в Совет судей административных судов Украины с просьбой безотлагательно принять решение о рекомендации досрочного освобождения А.ПАСЕНЮКА от должности председателя Высшего административного суда Украины.

В.ОНОПЕНКО, проанализировав осуществление административного судопроизводства в Украине, делает вывод о неспособности А.ПАСЕНЮКА должным образом осуществлять полномочия председателя ВАСУ и обеспечивать организацию деятельности этого суда в соответствии с законом.

В частности, по словам В.ОНОПЕНКО, во время изучения организации и осуществления судопроизводства в ВАСУ выявлены многочисленные случаи нарушения председателем этого суда требований Конституции Украины, Закона «О судоустройстве Украины», Кодекса административного судопроизводства Украины и других законов.

Вместе с тем в ВАСУ назвали голословным обвинение В.ОНОПЕНКО в адрес А.ПАСЕНЮКА.

“Прежде всего, отмечаем то, что все обвинения председателя ВАСУ Александра ПАСЕНЮКА в ненадлежащем исполнении и превышении своих полномочий, нарушении Конституции и законов Украины являются необоснованными, а подобные заявления – голословными”.

В ВАСУ считают, что В.ОНОПЕНКО предпринял попытку превратить выяснение отношений с Высшим административным судом Украины и его руководством в открытый политический конфликт, который не может не вызвать обеспокоенность накануне выборов, поскольку ставит под угрозу законность осуществления правосудия. “Напомним, именно на ВАСУ возложена обязанность установления результатов народного волеизъявления. А, значит, подрывая авторитет ВАСУ, господин ОНОПЕНКО умышленно ставит под сомнение и легитимность избирательного процесса, и его результаты”, - говорится в заявлении Высшего админсуда.