Ехануров: с Тимошенко экономика всегда летит вниз

Бюджет-2010 готовится вручную в интересах отдельных политических сил. Так считает первый заместитель главы Секретариата Президента, лидер киевской «Нашей Украины» Юрий Ехануров. Об этом политик заявил в эфире Житомирской телекомпании СОЮЗ-ТВ.

Официальный сайт кандидата в президенты Ющенко цитирует фрагменты интервью: «Сейчас идет работа над бюджетом. Президент предупредил, что бюджет должен быть реалистичным и что параметры его нужно обсудить сейчас, чтобы не закладывать показатели, ориентированные на рост, а затем ходить с шапкой по миру и собирать деньги».

«При Тимошенко экономика так же летит вниз, как и в 2005 году. Нужно уже уступить, дать место другим людям, которые способны управлять экономикой», – заявил Юрий Ехануров.

Он напомнил, что правительством был непрофессионально сформирован бюджет 2009 года: «Были заложены максимальные расходы, ведь почему-то предусматривался рост экономики, хотя всем было понятно – будет серьезное падение. И действительно, экономика у нас сократилась больше чем на 15%». Как следствие, заметил Ехануров, правительство было вынуждено прибегать к внешним заимствованиям. «В результате только в следующем году только по процентам каждый украинец вынужден будет заплатить в среднем 2000 долларов», - подчеркнул заместитель главы Секретариата Президента.