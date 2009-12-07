Тернопольский Рух самоликвидировался

Тернопольская краевая организация Народного Руха Украины приняла решение о ликвидации организации и переходе ее членов в Общественное движение "За Украину!".

Соответствующее решение было принято 5 декабря на внеочередной конференции, сообщили УНИАН в пресс-службе движения "За Украину!" со ссылкой на информацию народного депутата Украины, экс-председателя Тернопольской облорганизации НРУ Ивана СТОЙКО.

"В связи с отходом НРУ от идеологических принципов было принято решение о ликвидации областной организации, выходе ее членов из состава НРУ и присоединении к Общественному движению "За Украину!", - сказал он.

По словам И.СТОЙКО, члены НРУ в Тернопольской области приняли заявление, в котором подчеркнули, что объединение патриотических сил вокруг Общественного движения "За Украину!" позволит предотвратить отход от демократии и украинского выбора".

И.СТОЙКО также добавил, что Тернопольская краевая организация НРУ, которая насчитывает около 9 тысяч членов, вошла в Общественного движения "За Украину!" практически в полном составе.