Ющенко: если придут Тимошенко или Янукович, не видать вам демократии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что подаст на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений к закону «О выборах в Верховную Раду» на основе открытых списков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Глава государства сообщил во время встречи с представителями национально-культурных обществ Житомирской области.

Также он подтвердил свое намерение передать в парламент законопроект, который будет предусматривать мажоритарную систему выборов в местные органы власти.

«Я в понедельник на этой неделе вношу законопроект о выборах в местные органы власти, который будет базироваться исключительно на мажоритарной системе, в Верховную Раду - по открытым спискам», - заявил Президент.

«Мы должны формировать честную власть», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент в который раз высказался за необходимость внесения изменений в Конституцию. Он отнес к недостаткам своей деятельности в должности Главы государства именно то, что ему не удалось реформировать политическую систему.

Говоря о выборах, В.ЮЩЕНКО отметил, что 5 лет назад украинцы добыли свободу слова и выбора, но отметил, что это – большая ответственность.

Президент подчеркнул, что эти ценности нужно беречь: «Если придет ТИМОШЕНКО или ЯНУКОВИЧ – как своих ушей вам не видать украинской демократии». Президент напомнил, как несколько месяцев назад БЮТ пытался провести в суде решения о запрещении критики премьер-министра. Он также напомнил о поддержанной БЮТ и Партией регионов норме закона о выборах, которая запрещала журналистам присутствовать на избирательном участке.

В то же время он выразил уверенность в том, что большая часть обещаний этих кандидатов не будет выполнена, поскольку «они не мыслят честными и реалистичными категориями».