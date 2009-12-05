Ющенко хочет переговоров по усилению гарантий безопасности Украине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает лидерам пяти ядерных государств провести переговоры о подтверждении и усилении гарантий безопасности Украины, предусмотренных Будапештским меморандумом.

Об этом говорится в заявлении Президента, текст которого передан УНИАН его пресс-службой.

В.ЮЩЕНКО напоминает, что сегодня исполняется 15-я годовщина подписания Будапештского меморандума, который предоставил гарантии национальной безопасности Украине со стороны США, Российской Федерации и Великобритании. В дальнейшем к его положениям присоединились в форме отдельных заявлений Китай и Франция.

По словам Президента, уникальность этого документа заключается в том, что зафиксированные в нем гарантии были предоставлены Украине как государству, которое добровольно отказалось от своего ядерного арсенала. Будапештский меморандум был подписан накануне принятия Верховной Радой Украины исторического решения о приобретении Украиной членства в Договоре о нераспространении ядерного оружия в статусе неядерного государства, а также присоединении как страны-наследницы СССР к Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (Договору о СНВ), действие которого истекает именно сегодня.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что на территории Украины на то время было развернуто 1950 единиц стратегического ядерного оружия и 2883 единицы тактических ядерных боеприпасов. Это был третий в мире ракетно-ядерный потенциал, который по мощности был больше, чем арсеналы Великобритании, Франции и КНР вместе взятые.

При этом глава государства отметил, что на протяжении последних 15 лет Украина не только является примером государства, которое добровольно отказалось от ядерного оружия, вверив национальную безопасность международному сообществу, она принимает активное практическое участие в деле укрепления стратегической стабильности.

“Сегодняшний мир стремительно меняется, и мы вынуждены признать, что со времени заключения Будапештского меморандума он не стал более безопасным. К сожалению, далеко не все государства отказались от применения оружия для обеспечения своих внешнеполитических и внешнеэкономических интересов, мы наблюдаем опасные тенденции в сфере нераспространения оружия массового уничтожения, де-факто состоялось увеличение количества ядерных стран”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, сохраняется деление Европы по блоковому принципу. В то же время Украина остается самым большим европейским государством, которое не является стороной никаких военно-политических союзов. Находясь между двумя оборонными альянсами – НАТО и Организацией Договора по коллективной безопасности, мы все больше ощущаем себя страной, которой отводится роль “пограничной полосы”.

“Несмотря на эти обстоятельства, Украина остается преданной принципам мирного сосуществования. Стремясь стать неотъемлемой частью европейского пространства безопасности, мы четко определили своим стратегическим приоритетом курс евроатлантической интеграции”, - подчеркнул глава государства.

По его мнению, осложнение архитектуры безопасности в мире и в Европе требует от Украины осуществления действенных шагов с целью усиления действующих международных гарантий безопасности. Появляется вопрос о необходимости выработки в развитие положений Будапештского меморандума нового международно-правового инструмента, который мог бы дать ответ на современные вызовы национальной безопасности Украины.

“Мы осознаем, что этого возможно достичь лишь совместно с теми государствами, которые 15 лет назад обязались гарантировать Украине полноценную национальную безопасность как базовое условие дальнейшего развития нашего независимого государства.

Руководствуясь этими аргументами, я обратился к лидерам государств ядерной пятерки – Великобритании, Китая, Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и Франции с предложением провести переговоры с целью подтверждения и усиления действующих гарантий безопасности Украины. Надеемся, что это справедливое стремление государства, которое на собственном примере доказало миру реальность достижения глобального ядерного разоружения, будет услышано и поддержано”, - сообщил Президент.

“Отмечая сегодня историческую роль, которую сыграл Будапештский меморандум для обеспечения мировой и региональной стабильности, намерены еще раз напомнить о нашем праве рассчитывать на действенный коллективный подход к Украине со стороны стран-гарантов, который должен быть зафиксирован в соответствующем многостороннем документе.

Считаем, что такой шаг будет служить не только фактором уравновешивания среды безопасности на наших границах, но и позволит ликвидировать рудименты распределительных линий на Европейском континенте, станет надежным инструментом развития Украины как миролюбивой, стабильной, богатой и свободной страны в центре Европы”, - подытожил Президент.