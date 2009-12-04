Ющенко: мы не можем тратить 7 млрд. в год на транзит газа в Европу

Украина обеспечит транзит российского газа в страны Европейского Союза и надеется в поддержку ЕС в вопросе организации рыночных принципов в газовой сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в Киеве на пресс-конференции по завершении пленарного заседания 13-го саммита Украина-ЕС.

По словам В.ЮЩЕНКО, проблема не в технических возможностях Украины прокачивать российский газ. Он подчеркнул, что страна технически в состоянии прокачивать вдвое больше.

Он отметил, что речь идет об экономических принципах организации газового рынка. «Рынок нуждается в усовершенствовании, он архаичный», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

«Мы еще и еще раз призываем вместе подойти к проблемам организации газового рынка», - подчеркнул Президент.

По словам В.ЮЩЕНКО, Украина ежегодно закачивает в свои газовые хранилища 25 млрд. кубометров газа для того, чтобы в пик похолодания зимой обеспечить поставки газа в Европу, и на это тратит собственные средства в объеме 7 млрд. долларов. «Это не является только нашей проблемой», - сказал он, выразив удивление, почему сегодня это ложится на плечи только Украины.

«Это прикладная экономика. Здесь не должно быть никакой политики: мы не в состоянии как страна каждый год 7 млрд. тратить средств для того, чтобы закачать газ для европейского потребителя. Мы должны найти какой-то компромисс», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО и призвал к профессиональному разговору по этому вопросу.

В то же время он в очередной раз заверил, что Украина гарантирует бесперебойные поставки газа в Европу.

«Мы хотим быть партнерами – стабильными партнерами, и поэтому никогда не будем инициировать процесс, который бы осложнил любую поставку газа, в том числе в сезон 2010 года, в ЕС. Я прошу принять это как гарантию», - отметил Президент.