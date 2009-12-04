В БЮТ знают, почему регионалы съехали с темы отставки министра

В БЮТ убеждены, что фракция Партии регионов не настаивала на рассмотрении постановления об отставке министра труда и социальной политики Людмилы ДЕНИСОВОЙ, поскольку в сессионном зале нет достаточного количества голосов депутатов для этого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам народный депутат от БЮТ Андрей СЕНЧЕНКО.

«Организаторы этой политической аферы увидели, что у них не хватает голосов, и поэтому так тихо съехали с этой темы», - сказал он.

По словам депутата, инициатива об отставке Л.ДЕНИСОВОЙ была обычной очередной пиар-технологией фракции Партии регионов.

Он отметил, что в действительности тот закон, который был принят по инициативе Партии регионов (о повышении социальных стандартов – УНИАН), уменьшает социальные доплаты некоторым категориям, а некоторые, если и получают, то незначительные надбавки. «Все остальное, что говорилось, - это грязная ложь, которая лилась с трибуны парламента в адрес правительства», - сказал А.СЕНЧЕНКО.

По его мнению, нападки со стороны фракции Партии регионов, как на премьер-министр Юлию ТИМОШЕНКО, так и на министра труда и социальной политики, будут продолжаться.