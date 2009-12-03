Одесские болгары поплатились за Тягнибока

Одесский областной совет сегодня принял решение расторгнуть с руководством Ассоциации болгар Украины договор об аренде помещения, в котором размещен Центр болгарской культуры, обвинив арендаторов в нарушении Закона Украины об охране памятников.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на сессии облсовета, лидер фракции Блока Натальи Витренко «Народная оппозиция» Ольга СОЛОВЕНКО заявила, что Ассоциация болгар, предоставив возможность кандидату в Президенты Украины, лидеру ВО "Свобода" Олегу ТЯГНИБОКУ встретиться 25 ноября с избирателями региона в Центре болгарской культуры, нарушила Закон об охране объектов культурного наследия.

Как сказала О.СОЛОВЕНКО, недавно отремонтированное на средства болгарской общины помещение в переулке вице-адмирала Жукова нужно превратить в «Славянский культурный центр», упомянув, что этот вопрос уже обсуждался в облсовете.

Она также подчеркнула, что поддерживает заявление председателя облсовета Николая СКОРИКА, сделанное 26 ноября на встрече с журналистами, в котором он подверг критике Ассоциацию болгар за предоставление на несколько часов в субаренду помещения О.ТЯГНИБОКУ для встречи с избирателями.

Выступая перед журналистами, он заявил, что «помещение Центра болгарской культуры, который арендует Ассоциация болгар Украины, входит в перечень объектов совместной собственности территориальных общин Одесской области». «И могу заявить официально, что никакого согласия на то, чтобы данная встреча проводилась в этом здании, мы не давали», - сказал председатель Одесского областного совета.

«Согласно Закону Украины об охране памятников, арендатор не имеет права передавать объект каким-либо другим лицам в аренду или другим каким-то образом. Мы как представители собственника, как представители Одесской областной громады, будем разбираться в вопросе того, как было дано разрешение на проведение встречи О.ТЯГНИБОКА, и если будут достаточные основания, возможно расторжение договора аренды помещения центра», - добавил председатель облсовета.

Н.СКОРИК также отметил, что проведение украинским националистическим объединением «Свобода» своего предвыборного мероприятия в помещении Одесского центра болгарской культуры, является «пощечиной болгарскому национальному движению и общине - когда не просто украинский националист, а радикал, исповедующий ярые националистические идеи, проводит свою предвыборную встречу в болгарском центре».

Как заявил на сессии облсовета депутат Вячеслав СТРАШИЛИН, президент Ассоциации болгар Украины Антон КИССЕ, пустив в болгарский центр О.ТЯГНИБОКА, «предал свой народ…».

В свою очередь депутат облсовета А.КИССЕ сообщил, что принял решение сложить полномочия президента Ассоциации болгар Украины.

Он сказал, что является толерантным человеком и одинаково относится ко всем национальностям. «Но из-за этих событий я сложил с себя полномочия президента Ассоциации. А проблема в том, что те, кто меня обвиняет в поддержке фашизма, просто не приемлют высказываний О.ТЯГНИБОКА, хотя со многими из них можно согласиться», - заявил А.КИССЕ.

Решение о расторжении договора с Ассоциацией болгар Украины об аренде помещения Центра болгарской культуры поддержали 82 депутата облсовета.

Сегодня же исполком Ассоциации болгар Украины распространил заявление, в котором отмечается, что в течение многих лет деятельности «организация демонстрировала абсолютное непринятие национализма и ксенофобии и руководствовалась в своей работе принципами демократии и толерантности».

Вместе с тем, говорится в заявлении, Центр болгарской культуры всегда шел навстречу общественным и государственным деятелям и организациям в вопросах проведения мероприятий на благотворительной основе. Теми же принципами руководствовалось руководство Центра, давая согласие на проведение в своем помещении предвыборной встречи с одесситами О.ТЯГНИБОКА, отмечают авторы документа.