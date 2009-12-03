Литвин пояснил, что объединяет его с делом Гонгадзе

Председатель Верховной Рады, кандидат на пост главы государства Владимир ЛИТВИН заявляет, что с делом о гибели журналиста Георгия Гонгадзе его объединяет лишь бывшая работа в Администрации Президента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции в Львове, отвечая на вопрос журналистов относительно обвинений в его причастности к «делу Гонгадзе».

«Моя единственная вина заключается в том, что я в то время работал в Администрации Президента», - отметил В.ЛИТВИН.

Он также выразил надежду, что «истина, в конце концов, будет установлена, и люди, которые это затеяли, будут за это отвечать».

В.ЛИТВИН также назвал дело Г.Гонгадзе своеобразным «барометром»: «Как только начинает расти рейтинг, сразу происходит очередной выброс информации о причастности к делу Гонгадзе».

Как сообщалось, в Генпрокуратуре завершен перевод результатов фоноскопической экспертизы пленок экс-майора госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО с английского на украинский язык.

Из компетентных источников в правоохранительных органах газете “Сегодня” стало известно, что эксперты подтвердили достоверность голосов Леонида КУЧМЫ, Владимира ЛИТВИНА, Юрия Кравченко, других известных в Украине людей, тайно записанных Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

«Генпрокуратура молчит, чтобы не сделать какого-то резкого движения, которое будет очень дорого стоить и МЕДВЕДЬКО, и его заместителю ГОЛОМШЕ, куратору дела Гонгадзе, - цитирует издание одного из бывших заместителей генпрокурора. – Но, на самом деле, ГПУ определяется, как быть с ЛИТВИНЫМ, который не является к руководителю следственной группы Александру ХАРЧЕНКО. С одной стороны, спикер - один из ключевых фигурантов дела Гонгадзе, с другой - лицо неприкосновенное. Его нельзя доставить к ХАРЧЕНКО принудительно. Но следствие все равно к нему подбирается. И ему лучше прийти самому».