Медведев не собирается толкаться локтями с Путиным

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ не исключает своего участия в президентских выборах в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Риме с премьер-министром Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ.

«Премьер ПУТИН сказал, что он не исключает, что будет выдвигать свою кандидатуру. Я тоже не исключаю этой возможности, но, как мы оба говорили, в любом случае мы люди близкие, друг друга понимающие, работающие совместно. Мы сможем договориться, каким образом не толкаться локтями, а принять для нашей страны разумное решение», - сказал Д.МЕДЕВЕДЕВ.

В свою очередь, С.БЕРЛУСКОНИ отметил, что между Д.МЕДВЕДЕВЫМ и В.ПУТИНЫМ существуют хорошие отношения.

«Между МЕДВЕДЕВЫМ и ПУТИНЫМ установились хорошие дружеские отношения. Я в этом уверен. Вместе с тем очень жаль, что газеты тиражируют различные утверждения», - сказал С.БЕРЛУСКОНИ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 декабря, премьер-министр России Владимир ПУТИН заявил, что еще подумает по поводу своего участия в выборах Президента РФ в 2012 году.