Королевская считает, что Денисова регионалам не по зубам

В Блоке Юлии Тимошенко считают, что Верховной Раде не удастся отправить в отставку министра труда и социальной политики Людмилу ДЕНИСОВУ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня в интервью журналистам выразила народный депутат от БЮТ Наталья КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя соответствующий проект постановления, зарегистрированный представителями фракции Партии регионов.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, вопрос об отставке возник тогда, когда фракция Партии регионов окончательно посчитала все показатели предложенного ею же закона о повышении социальных стандартов, и виновной за незначительное повышение решили сделать Л.ДЕНИСОВУ.

“Они посчитали, пришли в шок от этого, решили найти виновного – решили, что это Людмила ДЕНИСОВА, но мы считаем, что в зале голосов за ее отставку нет, поэтому такая отставка не состоится”, - сказала депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что инициатива фракции Партии регионов отправить Л.ДЕНИСОВУ в отставку является очередной пиар-акцией.

Как сообщал УНИАН, депутат от Партии регионов Михаил ПАПИЕВ зарегистрировал в парламенте проект постановления об отставке Л.ДЕНИСОВОЙ.

ВР приняла решение о заслушивании в пятницу отчета министра труда и социальной политики Л.ДЕНИСОВОЙ и председателя Пенсионного фонда Алексея ЗАРУДНОГО о выполнении закона о повышении социальных стандартов.