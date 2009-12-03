Тимошенко созывает внеочередное заседание Кабмина

3 декабря состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины по проблемам инвалидов.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабмина.

Начало заседания – 10.00.

*** Генассамблея ООН объявила 3 декабря Международным днем инвалидов в 1992 году.

В Украине на сегодня действуют законы «О принципах социальной защищенности инвалидов», «О реабилитации инвалидов Украины», соответствующие указы Президента и постановления Кабинета министров, Национальная программа профессиональной реабилитации и занятости лиц с ограниченными физическими возможностями. Постановлением Кабмина в 2007 году утверждено «Положение об индивидуальной программе реабилитации инвалида».

Главной причиной инвалидности у взрослых являются болезни системы кровообращения (35%), на втором городе – новообразования, в том числе злокачественные (23%), травмы (8%), болезни костно-мышечной, эндокринной, нервной системы, психические расстройства и пр. Именно это обусловливает главную направленность работы специалистов профилактической медицины – преодоление вредных привычек и нездорового поведения киевлян, как факторов риска главных причин инвалидности. Структура причин детской инвалидности также в большой степени характеризует стиль жизни родителей: врожденные аномалии, болезни нервной системы, расстройства психики и поведения.