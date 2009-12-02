В Нашей Украине Тимошенко прочат судьбу Януковича в 2004-м

Юлия Тимошенко благодаря поведению, которое дискредитирует Украину, получила пальму первенства в соревновании за благосклонность Кремля. Так считает народный депутат, член политсовета «Нашей Украины» Андрей Парубий.

Комментируя официальному сайту кандидата в президенты Ющенко заявление депутата от БЮТ Олийныка о том, что сегодня основная ставка Кремля сделана на Тимошенко, Парубий сказал: «Переговоры в Ялте подтвердили, что до того шла острая конкуренция между Тимошенко и Януковичем за звание фаворита Путина и Медведева. Благодаря своему поведению, которое дискредитирует Украину, Тимошенко смогла получить пальму первенства в этой невидимой конкуренции. Пугает только одно – для этих кандидатов в Президенты не так важно как проголосуют украинцы, а важно, какой выбор сделают в Кремле».

По его словам, такая ситуация напоминает грустные времена истории, когда отдельные политики «малоросского» типа ездили в Петербург вымаливать милости и власть в Украине за счет своей верноподданости.

Парубий убежден, что такая политика не будет иметь успеха: «Она не имела поддержки в 2004 году, когда Кремль откровенно поддерживал Януковича, что стало одной из причин его поражения».

Народный депутат считает, что и на этих выборах Тимошенко, которая ищет победу в Кремле, ждет такая же судьба, как Януковича в 2004 году.

«История подтверждает – украинцы не допустят, чтобы кто-то извне диктовал Украине, кто должен быть ее Президентом и кто должен определять ее будущее», - подчеркнул нашеукраинец.