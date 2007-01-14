Как прекратить размножение партий?

Народные депутаты Украины от фракции Соцпартии Юрий ЗУБКО и Геннадий САВОСИН предлагают увеличить количество подписей граждан, необходимых для создания партии.

Об этом идет речь в зарегистрированном в парламенте законопроекте “О внесении изменений в Закон Украины „Об объединении граждан”.

Как отмечают авторы законопроекта, на данный момент в законодательстве Украины существует коллизия между нормами двух нормативно-правовых актов – Закона Украины „Об объединении граждан” и Закона Украины „О политических партиях в Украине”. Противоречие заключается в разных требованиях к количеству подписей граждан Украины, которое необходимо для создания политической партии. Закон Украины „Об объединении граждан” содержит требование о наличии одной тысячи подписей, а Закон Украины „О политических партиях в Украине” – десяти тысяч.

Проектом Закона предлагается в части первой статье 15 Закона Украины „Об объединении граждан” от 16.09.1992 года слова „одной тысячи” заменить словами „десяти тысяч”.

По мнению депутатов, принятие данного закона устранит указанное разногласие и унифицирует нормы вышеназванных нормативно-правовых актов, установив требование о наличии десяти тысяч подписей граждан Украины для создания политической партии.