«За Украину!» требует срочно принять закон о внешнем тестировании

Общественное движение "За Украину!" обеспокоено активизацией сил, которые стремятся торпедировать систему внешнего оценивания знаний выпускников школ, и требует безотлагательно принять в целом законопроект, обеспечивающий необратимость образовательной реформы и ответственность за попытки махинаций во время тестирования.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении движения "За Украину!".

"Невзирая на позитивную оценку образовательной реформы как украинскими гражданами, так и европейскими специалистами, в украинском парламенте есть силы, которым не дает покоя успех новой системы оценивания знаний", - подчеркивается в заявлении.

Представители движения отмечают, что нападки на внешнее тестирование звучат не только от оппозиции, но и от фракций коалиции. "На днях фракция председателя Верховной Рады в своем заявлении назвала украинский язык тестирования (вдумаемся!) - "одной из наибольших проблем оценивания". У авторов заявления хватило цинизма ссылаться на Европейскую хартию языков меньшинств, при этом они не назвали ни одной страны Европы, где знания абитуриентов оценивают на любом языке, кроме государственного”, - отмечается в заявлении.

Авторы заявления напоминают, что еще 15 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внешнем тестировании, который был зарегистрирован за № 4241. "С тех пор ни фракция коалиционного премьера, ни фракция коалиционного спикера не проявила никакой воли для принятия этого проекта в целом”, - считают представители движения "За Украину!".

"Дальнейшее промедление с этим решением выглядит как откровенное лоббирование коррупции, политическую ответственность за которое будет нести правящая коалиция", - считают в движении "За Украину!".

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам введения внешнего независимого оценивания качества образования и установления ответственности за нарушение порядка проведения внешнего независимого оценивания знаний и использования его результатов».

Целью законопроекта является нормирование правоотношений в сфере независимого оценивания уровня знаний выпускников общеобразовательных учебных заведений и осуществления приема в высшие учебные заведения на конкурсной основе в соответствии с уровнем знаний и способностей независимо от формы собственности учебного заведения и источников оплаты за учебу.

Признавая, что ВНО является эффективным механизмом обеспечения гражданам равного доступа к высшему образованию на конкурсных принципах и учитывая то, что ВНО находится на этапе становления, более детальное и полное нормирование нуждается во внесении изменений и дополнений в базовый Закон «Об образовании» в части включения лишь основных норм, которые формируют правовую базу ВНО.

При этом основные изменения предлагается внести также в законы «О высшем образовании» и «Об общем среднем образовании».

Предлагается включить в Закон «О высшем образовании» определение термина «внешнее независимое оценивание знаний», «внешнее независимое оценивание знаний лиц, желающих вступить в высшие учебные заведения».

В этот же закон предлагается добавить статью, в которой устанавливаются основные принципы и требования к порядку проведения внешнего независимого оценивания.

Предусматривается право на общественное наблюдение за ходом независимого оценивания. Устанавливаются виды информации, которой в ходе проведения независимого оценивания должен предоставляться статус конфиденциальной. Предусмотрено право лиц, которые прошли ВНО, на получение засвидетельствованных копий их сертификационных работ. Установлен надлежащий правовой статус сертификата внешнего независимого оценивания.

Предусмотренные нормы должны обеспечить открытость и прозрачность независимого оценивания и предоставить лицам, которые проходили независимое оценивание, возможность защищать свои права в случае нарушений.

Законопроектом предлагается дополнить статью 183 Уголовного кодекса Украины частями, которые предусматривают ответственность за нарушение права на образование при проведении внешнего независимого оценивания, а также при использовании его результатов: препятствование прохождению внешнего независимого оценивания, государственной итоговой аттестации или вступительных экзаменов в высшие учебные заведения, за преднамеренное нарушение порядка проведения внешнего независимого оценивания, а также за подделку и использование заведомо поддельного документа об образовании.

Предлагается дополнительная статья, которая предусматривает криминальную ответственность за преднамеренное разглашение конфиденциальной информации, если это нанесло существенный вред интересам государства или правам личности. В связи с этим предлагается подследственность этой статьи отнести к органам внутренних дел.

В статье 212-5 Кодекса об административных правонарушениях предлагается увеличить размер штрафов за нарушение порядка учета, хранения и использования документов и других носителей информации, содержащих конфиденциальную информацию, которая является собственностью государства.