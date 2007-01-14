Ющенко поехал на Закарпатье
10:56, 14 января 2007Политика
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Президент встретится с Премьер-министром Венгрии
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Закарпатскую область.
Как сообщили УНИАН в Официальном интернет-представительстве Президента Украины, в рамках поездки в г. Мукачево состоится встреча Президента Украины с Премьер-министром Венгерской Республики Ференцом ДЮРЧАНЕМ.
Президент Украины и Премьер-министр Венгрии также примут участие в церемонии открытия Чемонинской общеобразовательной школы I-II ступени (Мукачевский район).
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