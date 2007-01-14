Ющенко поехал на Закарпатье

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Закарпатскую область.

Как сообщили УНИАН в Официальном интернет-представительстве Президента Украины, в рамках поездки в г. Мукачево состоится встреча Президента Украины с Премьер-министром Венгерской Республики Ференцом ДЮРЧАНЕМ.

Президент Украины и Премьер-министр Венгрии также примут участие в церемонии открытия Чемонинской общеобразовательной школы I-II ступени (Мукачевский район).